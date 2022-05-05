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    • Haberler
    • 05.05.2022 20:03
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    • 05.05.2022 20:03
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    Psikolog nasıl olunur? Psikolog olmak için başvuru nasıl yapılır? Psikolog olmanın şartları nelerdir?

    Psikolog mesleğini icra edebilmek için üniversitelerin Psikoloji bölümlerinin okunması ve bölüm derslerinin tümünün başarı ile verilmesi gereklidir. Psikolog olmak isteyen kişiler, üniversitelerin Fen- Edebiyat Fakültelerine eşit ağırlık puan türü ile yerleşirler.

    takvim.com.tr
    Psikolog nasıl olunur?

    Psikolog olabilme müracaatı, psikolog oluş kişilerin ilgili kurumlara başvuruları sonucunda gerçekleşir. Psikologlar hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Özel sektörde çalışmak isteyen kişiler, psikolog arayan kliniklere başvuru yapabilirler. Kamuda çalışmak isteyen kişilerinse uzmanlık sınavına girmeleri ve uzman olduktan sonra da hastane tercihlerini yapmaları gereklidir.

    📌Psikolog Olma Şartları Nelerdir?
    Psikolog olmanın koşulu, üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun olmaktır. Tüm derslerinde başarılı olan kişiler, kolaylıkla psikolog olabilirler. Eğer kişiler, klinik ya da adli psikolog olmak isterlerse, psikoloji bölümünü bitirdikten sonra da yüksek lisans yapmalılardır. Psikolog olmak için bunlardan başka şart mevcut değildir.

    📌Psikolog Maaşı Ne Kadardır?
    Psikolog olmuş kişilerin maaşları, çalıştıkları yerlere ve tecrübelerine göre değişiklik gösterir. Bir psikolog kliniğinde çalışan yeni mezun psikologlar, ortalama 4.250 TL alarak çalışmaya başlarlar. Çalışma tecrübeleri arttıkça maaşları da artar. Devlette çalışan psikologlarsa güncel olarak 5.013 TL maaş alırlar.

    📌Psikolog Olmak İçin Hangi Kişilik Özellikleri Gereklidir?
    Psikolog mesleğini yapabilmek için psikologlar tarafından kişilerde olması gereken kişilik özellikleri, şöyle sıralanmıştır:
    • Empati kurma
    • İletişim becerisi
    • İyi bir dinleyici olma
    • Analize etme yeteneği
    • Gözlem yeteneği
    Bunların yanında, Psikolog olabilmek için kişilerin akıl sağlıklarının da yerinde olması gereklidir.

        📌Psikoloji Bölümünde Hangi Dersler Vardır?
        Okulların psikoloji bölümlerinde okutulan dersler, neredeyse tüm üniversiteler tarafından şöyle sıralanmıştır:
        • Kültürel Antropolojiye Giriş
        • Felsefeye Giriş
        • Temel Matematik
        • Psikolojide Akademik Okuma ve Yazım Becerileri I
        • Sosyolojiye Giriş
        • Psikolojiye Giriş
        • Uygarlık Tarihi
        • İstatistik
        • Öğrenme Psikolojisi
        • Psikoloji için Moleküler Biyoloji ve Genetik
        • Sosyal Psikoloji
        • İleri İstatistik Uygulamaları
        • Bilişsel Psikoloji
        • Gelişim Psikolojisi
        • Kişilik Psikolojisi


        • Nicel Araştırma Yöntemleri
        • Fizyolojik Psikoloji
        • Deneysel Psikoloji
        • Psikopatoloji
        • Psikolojide Ölçme
        • Sağlık Alanlarında Etik
        • Örgütsel Psikoloji
        • Klinik Psikoloji
        • Psikolojide Kuramsal Yaklaşımlar
        Bu derslerin hepsinin yanında, okulların ders kredilerine göre psikoloji öğrencilerinin her dönem 1 veya 2 adet seçmeli ders almaları gereklidir. Ancak seçmeli dersler okullara göre verilir ve her üniversitede değişiklik gösterir.

        📌Klinik psikolog Nasıl Olunur?
        Klinik psikolog olabilmek için, üniversitelerin PDR veya Psikoloji bölümlerinin başarı ile bitirilmiş olması gereklidir. Daha sonra da yüksek lisansın tamamlanması gereklidir. Psikolojinin alt dalları olarak bilinen Fen Edebiyat bölümlerinden birinden mezun olmuş kişilerin ise yüksek lisanstan sonra klinik psikoloji alanında hem yüksek lisans hem de doktora seviyelerinden mezun olmaları gereklidir.

        📌Klinik Psikologlar Ofis Açabilir Mi?
        Klinik psikolog olmuş kişiler, yüksek lisanslarını bitirmelerinden sonra ofis açma hakkına sahiptirler. Klinik psikolog olduğunu kanıtlayan bir belgeye sahip olan herkes ofis açabilir ve hastalarına özel olarak bu klinikte hizmet verebilir.

        📌Devlet Hastanelerinde Psikolog Olmak İçin Yüksek Lisans Şart Mı?
        Devlet hastanesinde görev yapan psikologlar için yüksek lisans şartı aranmaz. Ancak klinik psikolog olarak devlet hastanelerinde çalışmak isteyen kişilerin yüksek lisans yapmaları gereklidir. Psikolog ya da klinik psikolog olarak kamuda görev yapmak isteyen kişilerin P3 puan türüne ihtiyaçları vardır. Kaç puan almaları gerektiği ise görev yapacakları yerlere göre değişiklik gösterir.

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        Haberler Haberler Psikolog nasıl olunur? Psikolog olmak için başvuru nasıl yapılır? Psikolog olmanın şartları nelerdir?
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