Psikolog nasıl olunur? Psikolog olmak için başvuru nasıl yapılır? Psikolog olmanın şartları nelerdir?

📌Klinik psikolog Nasıl Olunur?

Klinik psikolog olabilmek için, üniversitelerin PDR veya Psikoloji bölümlerinin başarı ile bitirilmiş olması gereklidir. Daha sonra da yüksek lisansın tamamlanması gereklidir. Psikolojinin alt dalları olarak bilinen Fen Edebiyat bölümlerinden birinden mezun olmuş kişilerin ise yüksek lisanstan sonra klinik psikoloji alanında hem yüksek lisans hem de doktora seviyelerinden mezun olmaları gereklidir.

📌Klinik Psikologlar Ofis Açabilir Mi?

Klinik psikolog olmuş kişiler, yüksek lisanslarını bitirmelerinden sonra ofis açma hakkına sahiptirler. Klinik psikolog olduğunu kanıtlayan bir belgeye sahip olan herkes ofis açabilir ve hastalarına özel olarak bu klinikte hizmet verebilir.

📌Devlet Hastanelerinde Psikolog Olmak İçin Yüksek Lisans Şart Mı?

Devlet hastanesinde görev yapan psikologlar için yüksek lisans şartı aranmaz. Ancak klinik psikolog olarak devlet hastanelerinde çalışmak isteyen kişilerin yüksek lisans yapmaları gereklidir. Psikolog ya da klinik psikolog olarak kamuda görev yapmak isteyen kişilerin P3 puan türüne ihtiyaçları vardır. Kaç puan almaları gerektiği ise görev yapacakları yerlere göre değişiklik gösterir.