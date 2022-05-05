Psikolog nasıl olunur? Psikolog olmak için başvuru nasıl yapılır? Psikolog olmanın şartları nelerdir?

Psikolog olabilme müracaatı, psikolog oluş kişilerin ilgili kurumlara başvuruları sonucunda gerçekleşir. Psikologlar hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Özel sektörde çalışmak isteyen kişiler, psikolog arayan kliniklere başvuru yapabilirler. Kamuda çalışmak isteyen kişilerinse uzmanlık sınavına girmeleri ve uzman olduktan sonra da hastane tercihlerini yapmaları gereklidir.
📌Psikolog Olma Şartları Nelerdir?
Psikolog olmanın koşulu, üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun olmaktır. Tüm derslerinde başarılı olan kişiler, kolaylıkla psikolog olabilirler. Eğer kişiler, klinik ya da adli psikolog olmak isterlerse, psikoloji bölümünü bitirdikten sonra da yüksek lisans yapmalılardır. Psikolog olmak için bunlardan başka şart mevcut değildir.
📌Psikolog Maaşı Ne Kadardır?
Psikolog olmuş kişilerin maaşları, çalıştıkları yerlere ve tecrübelerine göre değişiklik gösterir. Bir psikolog kliniğinde çalışan yeni mezun psikologlar, ortalama 4.250 TL alarak çalışmaya başlarlar. Çalışma tecrübeleri arttıkça maaşları da artar. Devlette çalışan psikologlarsa güncel olarak 5.013 TL maaş alırlar.
📌Psikolog Olmak İçin Hangi Kişilik Özellikleri Gereklidir?
Psikolog mesleğini yapabilmek için psikologlar tarafından kişilerde olması gereken kişilik özellikleri, şöyle sıralanmıştır:
• Empati kurma
• İletişim becerisi
• İyi bir dinleyici olma
• Analize etme yeteneği
• Gözlem yeteneği
Bunların yanında, Psikolog olabilmek için kişilerin akıl sağlıklarının da yerinde olması gereklidir.