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    • Memur
    • 27.04.2022 11:11
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    • 27.04.2022 11:11
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    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 öğretim üyesi alacak

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 75 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Profesör kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası
    Doçent kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.
    Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.
    Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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