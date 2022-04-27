Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 öğretim üyesi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 75 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Profesör kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası

Doçent kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

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