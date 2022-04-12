Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek yok. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. eDevlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek kendilerine ait şifreyi almaları gerekiyor.

👉TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET EKRANI)

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin e-Devlet Kapısı üzerinden gönderilebileceği son gün itibariyle, hak sahibi olunan öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin gönderilmesinin son günü (27 Nisan 2022) itibariyle mezun durumda bulunmayan hak sahiplerinin, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.