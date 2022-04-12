Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en az ilkokul mezunu 1731 memur, işçi, personel alımı için tercih kılavuzunu yayımlandı. Tercih süreci bugün itibariyle başladı. Binlerce adayın merakla beklediği kılavuzun yayımlanmasıyla detaylar araştırılmaya başlandı. Peki ASHB 1731 MEMUR İŞÇİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? İşte 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yerleştirme kılavuzu ile kadro ve pozisyonlar...
ASHB 1731 MEMUR İŞÇİ PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 personel alımı için tercih işlemleri 12 Nisan 2022 itibariyle başladı. İnternetten tercih işlemleri 27 Nisan 2022
gecesi, saat 23:59'da sona erecek.
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar e-Devlet Kapısını kullanarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacak. Bu nedenle tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin e-Devlet Kapısı'na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekiyor.
👉TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek yok. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. eDevlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek kendilerine ait şifreyi almaları gerekiyor.
👉TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET EKRANI)
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin e-Devlet Kapısı üzerinden gönderilebileceği son gün itibariyle, hak sahibi olunan öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin gönderilmesinin son günü (27 Nisan 2022) itibariyle mezun durumda bulunmayan hak sahiplerinin, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.