65 yaş aylığına yüzde 30 zam ve bayram ikramiyesi! Kim ne kadar alacak?

ÇOCUK VE TORUNUN GELİRİNE BAKILMIYOR

Yaşlılık aylığı bağlanırken hane içindeki kişi başına gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu aranıyor. Oğlu ve çocuklarıyla yaşayan kişinin geliri hesaplanırken, hanenin toplam geliri hanedeki kişi sayısına bölünüyordu. Çocuklardan biri işe girdiğinde veya evlendiğinde kişi başına gelir arttığında 65 yaş aylığının kesilmesi söz konusu olabiliyordu. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan düzenlemeyle bu uygulamaya son verildi. Sadece 65 yaş aylığı bağlanacak kişi ile varsa onun eşinin gelirine bakılıyor. Çocuk ve torunların geliri hesaplanmıyor.

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