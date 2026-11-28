Şarkıcı Linet, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olayların ardından İsrail'e yönelik tepkisini dile getirdi.

Dün akşam vereceği konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Linet, Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren sanatçı, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Linet, "Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Bu durum sadece kınamakla geçmez. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim." ifadelerini kullandı.

Yahudi kökenli Linet, sanat hayatı boyunca Türkçe, İbranice, Arapça ve İngilizce şarkılar seslendirdi. Farklı müzik türlerini yorumladığı repertuvarıyla tanınan şarkıcı, sahne ve konser çalışmalarını Türkiye'de sürdürüyor.

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