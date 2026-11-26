Özlem Yıldız'dan müstakbel gelinine şimdiden mesaj verdi: "Başımın tacı olur"
İzmir'de düzenlenen bir etkinliğe katılan Özlem Yıldız, 19 yaşındaki oğlu Demir'in büyüme sürecini anlattı. Ünlü mankenin oğlunun gelecekteki evliliğine ve kaynanalığa ilişkin açıklamaları dikkat çekti.
Özlem Yıldız, önceki gün İzmir'de düzenlenen bir etkinliğe katıldı.
Açılışın ardından konuşan Yıldız, organizasyon heyecanının yanı sıra 19 yaşındaki oğlu Demir'in büyüme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"BU IŞILTILI HAYATI BEN SEÇTİM"
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre "Bu ışıltılı hayatı ben seçtim" diyen manken, "Demir üniversiteye başladı, ardından da ehliyet alıp araba kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.
"BEN KAYNANALIK YAPMAM"
Oğlunun gelecekteki evlilik kararlarına dair de konuşan Yıldız, "Ben kaynanalık yapmam, oğlum kimi severse, hayatını kiminle birleştirmek isterse o da benim başımın tacı olur" dedi.
ÖZLEM YILDIZ OĞLUYLA GECEYE KATILDI
25 Kasım'da gerçekleşen Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğününe katılan ünlü isimler arasında Özlem Yıldız da vardı.
Oğluyla birlikte geceye katılan ünlü sunucu, farklı kesim detaylarına sahip siyah elbisesiyle dikkat çekti.
OĞLU BOYUNU GEÇTİ
Özlem Yıldız'ın oğluyla verdiği pozlar da gecenin konuşulan detayları arasında yer aldı.
Yıllar içinde büyüyüp delikanlı olan oğlunun annesinin boyunu geçtiği görüldü. Birlikte objektif karşısına geçen anne oğlun samimi görüntüleri dikkat çekti.