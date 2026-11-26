Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre "Bu ışıltılı hayatı ben seçtim" diyen manken, "Demir üniversiteye başladı, ardından da ehliyet alıp araba kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"BEN KAYNANALIK YAPMAM"

Oğlunun gelecekteki evlilik kararlarına dair de konuşan Yıldız, "Ben kaynanalık yapmam, oğlum kimi severse, hayatını kiminle birleştirmek isterse o da benim başımın tacı olur" dedi.