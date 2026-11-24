SİBEL TAŞÇIOĞLU İLE KONUŞTU MU?

Muhabirlerin "Kendi aranızda Sibel Hanım'la konuştunuz mu bu konuyu? Sibel Hanım da rahatsız bu konudan" sorusuna Civelek, şu yanıtı verdi:

"Evet ama konuşmadık kendisiyle. Onun da zaten böyle bir polemiğin içerisinde yer alacağını düşünmüyorum."