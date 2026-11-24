Kızılcık Şerbeti'nin karavan tartışmasında yeni perde! Feyza Civelek sessizliğini bozdu
Kızılcık Şerbeti'ne ani vedasıyla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu, kendisine atfedilen karavan açıklamalarını kesin bir dille yalanlamıştı. Gözlerin çevrildiği Feyza Civelek de sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun eski rol arkadaşıyla ilgili soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti'nden ani ayrılığıyla sevenlerini şaşırtan Sibel Taşçıoğlu, son günlerde sosyal medyada gündeme gelen karavan iddialarıyla adından söz ettirdi.
Kendisine atfedilen açıklamaları kesin bir dille yalanlayan Taşçıoğlu'nun ardından gözler Feyza Civelek'e çevrildi. Sessizliğini bozan Civelek, hakkındaki iddialara yanıt verdi.
AYRILIĞI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Kızılcık Şerbeti'ne vedasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılmasının kendi tercihi olmadığını ve çalışma sürecinde bazı anlaşmazlıklar yaşandığını açıklamıştı.
Son günlerde ise ünlü oyuncunun diziden ayrılma nedenine ilişkin sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Taşçıoğlu'nun setteki bir karavanda yaşanan olay nedeniyle diziden ayrıldığı ileri sürülmüştü.
FEYZA CİVELEK SESSİZLİĞİNİ BOZDU
İddiaların odağındaki isimlerden Feyza Civelek, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gazete Magazin'in haberine göre Civelek, hakkındaki söylentilere şu sözlerle yanıt verdi:
"Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. İnsanların ağzı torba değil, kapatamıyorsun. O yüzden bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Öyle bir durum da söz konusu değil."
SİBEL TAŞÇIOĞLU İLE KONUŞTU MU?
Muhabirlerin "Kendi aranızda Sibel Hanım'la konuştunuz mu bu konuyu? Sibel Hanım da rahatsız bu konudan" sorusuna Civelek, şu yanıtı verdi:
"Evet ama konuşmadık kendisiyle. Onun da zaten böyle bir polemiğin içerisinde yer alacağını düşünmüyorum."
NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti setinde yaşadığı öne sürülen bir olaya ilişkin dikkat çeken ifadeler yer almıştı.
Paylaşımda, ünlü oyuncunun bir karavanda insan dışkısıyla karşılaştığı ve olaydan sorumlu tutulduğu iddia edilmişti.
Taşçıoğlu'na ait olduğu öne sürülen açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"Bir gün karavana girdim ve birisi karavanın içine, affedersiniz ama, koskocaman kakasını yapmıştı. O kişiden sonra karavana ben girdiğim için suç benim üzerime atıldı."
"MOBBİNGE UĞRAMAMAK İÇİN SUSTUM" İDDİASI
Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımın devamında ise ünlü oyuncunun sektörde mobbinge uğramamak için sessiz kaldığı ileri sürülmüştü.
Taşçıoğlu'na atfedilen sözlerde, "Fakat herkes o karavana kimin kakasını yaptığını biliyordu. Sektörde mobbinge uğramamak adına suçu üstlenerek susmak zorunda kaldım" ifadeleri yer almıştı.
SİBEL TAŞÇIOĞLU KESİN BİR DİLLE YALANLAMIŞTI
Söz konusu paylaşımların ardından açıklama yapan Sibel Taşçıoğlu, kendisine atfedilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söylemişti:
"Son günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılışımla ilgili, şahsıma atfedilen ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklamaların yeniden gündeme getirildiğini görüyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu ifadeler bana ait değildir. Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır."