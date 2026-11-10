Muhabirin, "Vasiyet son dönemde çok gündemde. Sizin konuyla ilgili bir açıklamanız var mı, vasiyetiniz hazır mı?" sorusu üzerine ünlü sanatçıdan dikkat çeken bir yanıt geldi.

"DAHA 20-30 SENE YAŞAYACAĞIZ" Henüz vasiyet hazırlamayı düşünmediğini belirten Coşkun Sabah, hayatına ilişkin iyimser açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, "Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok. Kaza bela olmazsa yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Sabah'ın vasiyet hazırlamak için henüz erken olduğunu düşünmesi ve uzun yıllar daha yaşamayı umduğunu dile getirmesi dikkat çekti.