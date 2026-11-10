Coşkun Sabah'a vasiyeti soruldu! 74 yaşındaki sanatçıdan şaşırtan yanıt: "20-30 sene daha..."
Magazin dünyasında vasiyet ve miras tartışmaları sürerken Coşkun Sabah'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. 74 yaşındaki sanatçı, vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Ailesindeki miras paylaşımına ilişkin sözleri de dikkat çekti.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti ve mirasının nasıl paylaşılacağı merak konusu olmuştu.
Usta oyuncunun geride bıraktığı vasiyetnamelerle ilgili hukuki süreç devam ederken, aile üyelerinin açıklamaları da magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.
İnanır'ın vasiyetinin açılmasına ilişkin duruşma, bazı mirasçılara tebligat yapılamaması nedeniyle 17 Aralık 2026'ya ertelenmişti.
COŞKUN SABAH'A VASİYETİ SORULDU
Unutulmaz şarkıların bestecisi ve ud sanatçısı Coşkun Sabah, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. 74 yaşındaki ünlü şarkıcı, alışveriş yaptığı sırada karşılaştığı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir Instagram sayfasının sorularını yanıtlayan Sabah'a, son dönemde magazin dünyasında sıkça gündeme gelen vasiyet tartışmaları hatırlatıldı.
Muhabirin, "Vasiyet son dönemde çok gündemde. Sizin konuyla ilgili bir açıklamanız var mı, vasiyetiniz hazır mı?" sorusu üzerine ünlü sanatçıdan dikkat çeken bir yanıt geldi.
"DAHA 20-30 SENE YAŞAYACAĞIZ"
Henüz vasiyet hazırlamayı düşünmediğini belirten Coşkun Sabah, hayatına ilişkin iyimser açıklamalarda bulundu.
Ünlü sanatçı, "Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok. Kaza bela olmazsa yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
Sabah'ın vasiyet hazırlamak için henüz erken olduğunu düşünmesi ve uzun yıllar daha yaşamayı umduğunu dile getirmesi dikkat çekti.
"BİZDE ÖYLE BİR PROBLEM OLMAZ"
Ünlü şarkıcıya, miras paylaşımı nedeniyle aile üyeleri arasında yaşanabilen anlaşmazlıklar da soruldu.
Muhabirlerin, "Çocuklar arasında genelde böyle bir problem oluyor" sözleri üzerine Coşkun Sabah, ailesinde benzer bir sorun yaşanmayacağını belirtti.
Sabah, "Yok yok, bizde olmaz" diyerek çocukları arasında miras nedeniyle anlaşmazlık çıkmasını beklemediğini ifade etti.