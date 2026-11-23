İbrahim Tatlıses eski filmleri için harekete geçti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

"YAPILAN HUKUKSUZLUK"

Tatlıses, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, icracı sanatçılara 2001 yılında tanınan kanun ve hakların filmlerinin çekildiği yıllarda mevcut olmadığı, doğmamış bu hakların şirkete ve üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olmadığı, haklarını devredeceği anlamı taşımadığını ifade etti.