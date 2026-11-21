"Çok yıpratıcı bir süreç" diyerek son durumu duyurdu! Ufuk Beydemir ve sevgilisi Sharon Kovacs'tan yeni kare
Şarkıcı Ufuk Beydemir, erken doğum ihtimali nedeniyle Hollanda'da hastaneye kaldırılan hamile sevgilisi Sharon Kovacs'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Sevgilisiyle hastane odasından fotoğraf yayınlayan Beydemir, 25'inci haftaya girdiklerini ve doğuma kadar hastanede kalacaklarını açıkladı.
'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla tanınan ve kız babası olmaya hazırlanan Ufuk Beydemir, bir süredir Hollandalı meslektaşı ve hamile sevgilisi Sharon Kovacs'ın sağlık durumuyla gündemde yer alıyor.
Doğumun planlanandan erken başladığını belirterek konserlerini iptal eden ve Hollanda'ya giden 34 yaşındaki şarkıcı, hastanede devam eden sürece dair yeni bir paylaşım yaptı.
"HER GEÇEN GÜN LEHİMİZE"
Sürecin gidişatıyla ilgili takipçilerini yeniden bilgilendiren Ufuk Beydemir, sevgilisi Sharon Kovacs ile hastane odasında birbirlerine sarıldıkları bir fotoğraf yayınladı.
Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Beydemir, "25'inci haftaya girdik çok şükür. 1 haftadır hastanedeyiz ve doğuma kadar buradayız. Her geçen gün lehimize tabii ki ama gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde bebeğin beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere olduğunu ifade eden Beydemir, planlanan konserlerini iptal ederek "Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum" açıklamasında bulunmuştu. Daha sonra sevgilisi ve bebeğin sağlık durumuna dair "Şimdilik her şey yolunda" bilgisini paylaşan şarkıcı, sevenlerinden dua istemişti.