Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Beydemir, "25'inci haftaya girdik çok şükür. 1 haftadır hastanedeyiz ve doğuma kadar buradayız. Her geçen gün lehimize tabii ki ama gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile birlikte olan Beydemir, daha önce sevgilisi ve bebeğin sağlık durumu için “Şimdilik her şey yolunda” açıklamasında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde bebeğin beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere olduğunu ifade eden Beydemir, planlanan konserlerini iptal ederek "Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum" açıklamasında bulunmuştu. Daha sonra sevgilisi ve bebeğin sağlık durumuna dair "Şimdilik her şey yolunda" bilgisini paylaşan şarkıcı, sevenlerinden dua istemişti.

Ufuk Beydemir

Sharon Kovacs

Hollanda