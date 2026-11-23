Ortada unutulan bir taraf var: Dinleyici. Sanatçıyla yapımcı haklarını paylaşamıyor diye yıllardır dinlediğimiz şarkılardan neden mahrum kalalım?

Bu şarkılar hukuken hak sahiplerine ait olabilir ama kültürel olarak artık hepimizin ortak hafızası. Çözüm de belli: Sanatçılar, yapımcılar, eser sahipleri ve meslek birlikleri bir araya gelerek adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir dijital gelir paylaşımı modeli oluşturmalı.

Elbette sanatçı emeğinin, yapımcı yatırımının, eser sahibi de telifinin karşılığını almalı. Kimsenin hakkı diğerinden daha değersiz değil. Ancak hak arayışı, müziğin dinleyiciye ulaşmasını engelleyen çıkmaza dönüşmemeli.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu uzlaşma sürecinde kolaylaştırıcı rol üstlenmeli. Bir an önce anlaşın. Çünkü yıllardır milyonların dinlediği şarkıların kimin ne kadar pay alacağı tartışmasına sıkışması dışarıdan hoş görünmüyor.

Unutmayalım, bu şarkılar yalnızca sözleşmelerdeki maddelerden ibaret değil. Bir ülkenin müzik hafızası. Ve o hafızanın bedelini dinleyici ödememeli. Taraflar arasında bir orta yol bulunmalı.