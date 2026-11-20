Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu tasarımlarıyla Abu Dabi'de yer aldı! Anneden dikkat çeken mesaj
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun mimar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun tasarımları, geçtiğimiz günlerde Abu Dabi'de sergilendi. Hülya Avşar, kızının yurt dışındaki sergisine ilişkin yaptığı açıklamada duygularını dile getirdi.
Zaman zaman ailesiyle yaptığı paylaşımlar ve özel hayatından karelerle gündeme gelen Zehra Çilingiroğlu, bu kez mimarlık ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Çilingiroğlu'nun hazırladığı eserler, Abu Dabi'de düzenlenen sergide izleyici karşısına çıktı.
HÜLYA AVŞAR'DAN KIZINA MESAJ
Serginin ardından Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Avşar, kızının uluslararası alandaki temsiline vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Sadece kızım olduğun için değil, Türk bir sanatçı ve tasarımcı olarak uluslararası sanat dünyasında ülkemizi temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum."
SOSYAL MEDYADA YORUM YAPILDI
Zehra Çilingiroğlu'nun tasarımlarının Abu Dabi'de sergilenmesi sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Yapılan paylaşımların altına "Hem güzel hem başarılı", "Emeği ve enerjisi ne güzel" ve "Gerçekten başarılı bir kız" şeklinde yorumlar yazıldı.