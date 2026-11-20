Zaman zaman ailesiyle yaptığı paylaşımlar ve özel hayatından karelerle gündeme gelen Zehra Çilingiroğlu, bu kez mimarlık ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Çilingiroğlu'nun hazırladığı eserler, Abu Dabi'de düzenlenen sergide izleyici karşısına çıktı.

Hülya Avşar'dan kızına gurur dolu mesaj.

HÜLYA AVŞAR'DAN KIZINA MESAJ

Serginin ardından Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Avşar, kızının uluslararası alandaki temsiline vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sadece kızım olduğun için değil, Türk bir sanatçı ve tasarımcı olarak uluslararası sanat dünyasında ülkemizi temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum."

Çilingiroğlu'nın sergilenen tasarımıyla verdiği poz sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAPILDI

Zehra Çilingiroğlu'nun tasarımlarının Abu Dabi'de sergilenmesi sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Yapılan paylaşımların altına "Hem güzel hem başarılı", "Emeği ve enerjisi ne güzel" ve "Gerçekten başarılı bir kız" şeklinde yorumlar yazıldı.