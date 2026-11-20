TAKVİM'den Doğa Savaş'ın haberine göre, aile içi bir davete katıldığını söyleyen Sinem Ünsal, tercih ettiği zıt renklerle Kadıköy'de dikkat çekti. Oyuncunun sıra dışı kombini, tarzına yönelik "Hollywood esintisi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Sinem Ünsal Kadıköy'de tarzıyla dikkat çekti.

ZIT RENKLER NEDEN TERCİH EDİLDİ?

Sinem Ünsal, fıstık yeşili saten elbisesini beline bağladığı pembe hırkayla görüntülendi. Kıyafetiyle ilgili yapılan "Hollywood esintisi" değerlendirmelerine oyuncu şu yanıtı verdi:

"Hollywood esintisi mi bilmiyorum ama bugün böyle zıt renkler hoşuma gitti, ben de giydim. Arada böyle kombinler yapıyorum."

Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

KADIKÖY'DE İLGİ ODAĞI OLDU

Önceki gün Kadıköy'de ortaya çıkan oyuncu, renkli kıyafeti sayesinde çevrede bulunanların da ilgisini çekti. Ünsal'ın sade açıklaması ve renkli stili, görüntülendiği anların öne çıkan unsuru oldu.