Sahra Işık ile İdris Aybirdi arasında ipler koptu! Eski eşlerin kavgası TV ekranlarından mahkeme salonlarına taşındı
Sahra Işık ile eski eşi İdris Aybirdi arasındaki sular durulmuyor. Sahra Işık, bir televaizyon programına katılarak eski eşinin kendisine "yasaklı madde kullanımı" ve "çocuğa bakmama" iddialarıyla çirkin davalar açtığını söyledi.İdris Aybirdi'den söz konusu iddialara ilişkin yanıt gecikmedi. Aybirdi, Instagram'dan sert bir "Kamuoyu açıklaması" yayımladı.
Eski eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen Sahra Işık, sosyal medya hesabından oğluyla birlikte çekilen bir videoyu paylaştı.
"ÜSTÜNÜZE ÇIĞ GİBİ DÜŞECEK"
Ünlü isim, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Tek zayıf noktamsın ve seninle tehdit edildiğimde içimdeki aslan çok öfkeli oluyor; bu öfke üstünüze çığ gibi düşecek."
İDRİS AYBİRDİ'DEN SERT SÖZLER
Taraflar arasındaki gerilim sürerken İdris Aybirdi'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.
Aybirdi, sert ifadelerin yer aldığı bir videoyu hesabından paylaştı.
Videoda, "Bak, bugüne kadar sabrettim. Bundan sonra sabretmem. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz. Beni fazla kızdırmayın" sözleri duyuldu.
CANLI YAYINDA ÇARPICI İDDİALAR
Sosyal medyadaki karşılıklı mesajların ardından Sahra Işık, TV8 ekranlarında yayımlanan Gel Konuşalım programına katılarak eski eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zor günler geçirdiğini belirten Işık, sessiz kalmaya çalıştıkça üzerindeki baskının arttığını öne sürdü.
Işık, "Güçlü olmak için elimden geleni yapıyorum. Çok zor bir süreçten geçiyorum ama bu süreç maalesef ki bitmiyor. Susmaya çalıştıkça daha çok üstüme gelindiğinden konuşma kararı almıştım" ifadelerini kullandı.
"TAMAMEN ASILSIZ VE ÇOK ÇİRKİN İFTİRALAR"
Eski eşinin kendisi hakkında çeşitli iddialarda bulunduğunu söyleyen Sahra Işık, açılan davalara ilişkin de konuştu.
Işık, "Karşı taraf yasaklı madde iddiasında bulundu. Karşı tarafın ilişkisiyle alakalı bir durum değil. Hiç o kafada değilim. Dava açtılar. Yasaklı maddeyi evimde bulundurduğuma dair, çocuğumla ilgilenmediğime dair, uzun süre yurt dışında kaldığıma dair. Tamamen asılsız ve çok çirkin iftiralar" dedi.
Işık'ın iddiaları reddettiği açıklamaları, eski eşler arasındaki hukuki anlaşmazlığın boyutunu yeniden gündeme taşıdı.
DİKKAT ÇEKEN SERAY KAYA DETAYI
Programda gündeme gelen bir diğer konu ise İdris Aybirdi ile oyuncu Seray Kaya arasındaki ilişki oldu.
Aybirdi ve Kaya'nın sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları hakkında konuşan Sahra Işık, bu gelişmenin gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü söyledi.
Işık, "Bunun da bir oyun olduğunu düşünüyorum. Başka şeyler de geliyor kulağıma. Geçen hafta bir yüzük alışverişi söz konusuymuş" ifadelerini kullandı.
AYBİRDİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Sahra Işık'ın canlı yayındaki açıklamalarının ardından İdris Aybirdi, Instagram hesabından "Kamuoyunun dikkatine" başlıklı uzun bir açıklama yayımladı.
Aybirdi, programda kendisinin ve babalık sorumluluklarının hedef alındığını savunarak hakkındaki iddiaları reddetti.
"MESNETSİZ BİR MAĞDURİYET ALGISI KURGULANMAYA ÇALIŞILMAKTADIR"
Oğlu Pamir Salih Aybirdi'nin ihtiyaçları için düzenli maddi destek sağladığını belirten Aybirdi, çocuğunu uzun süredir göremediğini iddia etti.
Aybirdi açıklamasında, "Oğlum Pamir Salih Aybirdi'nin konforu için her ay kira, bakıcı, aidat ve yaşam giderleri dahil finansal destek sağlamama ve evladımı 4 aydır görüntülü dahi görmem engellenmesine rağmen; şahsım üzerinden mesnetsiz bir mağduriyet algısı kurgulanmaya çalışılmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Eski eşinin televizyon programında kendisine yönelik ağır suçlamalarda bulunduğunu ileri süren Aybirdi, bu iddiaların herhangi bir adli veya tıbbi rapora dayanmadığını savundu.
"MAHKEME KARARLARI VE ADLİ GERÇEKLER ORTADA"
Açıklamasında devam eden hukuki sürece de değinen Aybirdi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumuna ilişkin mahkeme kararı bulunduğunu öne sürdü.
Aybirdi, canlı yayında kişilik haklarının ihlal edildiğini savunarak TV8'e, program ekibine, yorumculara ve yayına katılan ilgili kişiye karşı hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu.
Bu kapsamda RTÜK'e başvuruda bulunulduğunu, hakaret ve iftira iddialarıyla suç duyurusu yapıldığını ve maddi-manevi tazminat davaları açılacağını belirtti.
Aybirdi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Konuşacaklarımı mahkeme salonlarında ve resmi makamlar önünde konuştum. Şahsımın ve evladımın haklarını Türk adaletine ve hukukuna güvenerek sonuna kadar koruyacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."
SERAY KAYA İLE AŞKINI İLAN ETMİŞTİ
Sahra Işık ile İdris Aybirdi arasındaki gerilim devam ederken, Aybirdi'nin oyuncu Seray Kaya ile yaşadığı ilişki de magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.
Seray Kaya, daha önce Aybirdi ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın" ifadelerini kullanmıştı.
Bu paylaşım, ikilinin ilişkilerini kamuoyuna duyurması olarak yorumlanmıştı.