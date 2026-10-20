Işık, "Güçlü olmak için elimden geleni yapıyorum. Çok zor bir süreçten geçiyorum ama bu süreç maalesef ki bitmiyor. Susmaya çalıştıkça daha çok üstüme gelindiğinden konuşma kararı almıştım" ifadelerini kullandı.

Işık, "Karşı taraf yasaklı madde iddiasında bulundu. Karşı tarafın ilişkisiyle alakalı bir durum değil. Hiç o kafada değilim. Dava açtılar. Yasaklı maddeyi evimde bulundurduğuma dair, çocuğumla ilgilenmediğime dair, uzun süre yurt dışında kaldığıma dair. Tamamen asılsız ve çok çirkin iftiralar" dedi.

Eski eşinin kendisi hakkında çeşitli iddialarda bulunduğunu söyleyen Sahra Işık, açılan davalara ilişkin de konuştu.

"TAMAMEN ASILSIZ VE ÇOK ÇİRKİN İFTİRALAR"

Işık, "Bunun da bir oyun olduğunu düşünüyorum. Başka şeyler de geliyor kulağıma. Geçen hafta bir yüzük alışverişi söz konusuymuş" ifadelerini kullandı.

Aybirdi ve Kaya'nın sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları hakkında konuşan Sahra Işık, bu gelişmenin gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü söyledi.

Programda gündeme gelen bir diğer konu ise İdris Aybirdi ile oyuncu Seray Kaya arasındaki ilişki oldu.

"MESNETSİZ BİR MAĞDURİYET ALGISI KURGULANMAYA ÇALIŞILMAKTADIR"

Oğlu Pamir Salih Aybirdi'nin ihtiyaçları için düzenli maddi destek sağladığını belirten Aybirdi, çocuğunu uzun süredir göremediğini iddia etti.

Aybirdi açıklamasında, "Oğlum Pamir Salih Aybirdi'nin konforu için her ay kira, bakıcı, aidat ve yaşam giderleri dahil finansal destek sağlamama ve evladımı 4 aydır görüntülü dahi görmem engellenmesine rağmen; şahsım üzerinden mesnetsiz bir mağduriyet algısı kurgulanmaya çalışılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Eski eşinin televizyon programında kendisine yönelik ağır suçlamalarda bulunduğunu ileri süren Aybirdi, bu iddiaların herhangi bir adli veya tıbbi rapora dayanmadığını savundu.