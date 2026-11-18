Estetik yaşı liseye kadar düştü! Ünlü kadınlardan tek tip güzelliğe isyan
Gülsim Ali'nin genç yaşta estetik müdahalelere karşı çıkması, sanat dünyasındaki güzellik tartışmasını yeniden alevlendirdi. Hande Soral, Pınar Altuğ ve Bergüzar Korel gibi isimlerin tek tip yüzlere yönelik eleştirileri dikkat çekti.
Son yıllarda değişen güzellik algısı ve sosyal medyadaki kusursuzluk baskısı, estetik yaşını lise çağlarına kadar düşürdü.
Henüz gelişimini tamamlamamış gençlerin dolgu, botoks ve cerrahi müdahalelere yönelerek birbirinin kopyası haline gelmesi uzun süredir büyük bir tartışma yaratıyor.
Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre dün basın mensuplarıyla sohbet eden Gülsim Ali'nin erken yaşta estetiğe karşı çıkması, ekranların tanınmış isimlerinin bu estetik çılgınlığına karşı hafızalara kazınan sözlerini yeniden gündeme getirdi.
Erken yaşta başlayan operasyonlara tepki gösteren Hande Soral, "17 yaşında çocukların anne rızasıyla estetik yaptırmasını aklım almıyor. Yüz hatları oturmamış bir kızın ya da erkeğin estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum" demişti.
18'in altına düşmesini doğru bulmayan Pınar Altuğ, "İhtiyacın varsa, yaşın ilerlediyse elbette yaptırırsın ama 18-20 yaşındaki gencecik çocukların yüzlerini gerdirmesi, dudaklarını şişirmesi bana hiç doğru gelmiyor" demişti.
Genç kızların sosyal medya filtreleriyle estetiğe yönelmesini eleştiren Bergüzar Korel, "Kendimizle barışık olmayı unuttuk, genç kızlar kendi yüzlerini beğenmez hale geldi. İfadelerimizi silmemeliyiz" şeklinde konuşmuştu.
Önceki gün katıldığı etkinlikte doğallığı savunan Gülsim Ali, "Ben estetik olayından hiç anlamıyorum. Şu anlık hiç düşünmüyorum estetik. Küçük kızlarımızın yaptırmasına karşıyım" diyerek erken yaşta müdahalelere mesafeli durduğunu belirtti.
Tek tip güzellik algısını eleştiren Gupse Özay, "Herkes aynı kaş, aynı burun, aynı dudakla geziyor. Genç yaşta bu kadar müdahale hem sağlığa hem de doğallığa yazık" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
Gençlerin birbirine benzemesine üzüldüğünü belirten Berrak Tüzünataç, "Henüz yüzü oturmamış gencecik kızların aynı doktorun elinden çıkmış gibi birbirine benzemesi çok üzücü. Herkes kendi kusurlarıyla güzel" yorumunu yapmıştı.