18'in altına düşmesini doğru bulmayan Pınar Altuğ, "İhtiyacın varsa, yaşın ilerlediyse elbette yaptırırsın ama 18-20 yaşındaki gencecik çocukların yüzlerini gerdirmesi, dudaklarını şişirmesi bana hiç doğru gelmiyor" demişti.

Genç kızların sosyal medya filtreleriyle estetiğe yönelmesini eleştiren Bergüzar Korel, "Kendimizle barışık olmayı unuttuk, genç kızlar kendi yüzlerini beğenmez hale geldi. İfadelerimizi silmemeliyiz" şeklinde konuşmuştu.

Önceki gün katıldığı etkinlikte doğallığı savunan Gülsim Ali, "Ben estetik olayından hiç anlamıyorum. Şu anlık hiç düşünmüyorum estetik. Küçük kızlarımızın yaptırmasına karşıyım" diyerek erken yaşta müdahalelere mesafeli durduğunu belirtti.