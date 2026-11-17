"Bir şey olursa görürsünüz" demişti! Emirhan Topçu'dan Cemre Baysel hamlesi
Futbolcu Emirhan Topçu, oyuncu Cemre Baysel'in fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak ilişkisini ilan etti. Baysel'in birlikteliklerini doğrulamasının ardından gelen bu hamle, ikilinin aşkını gözler önüne serdi.
Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle ekranda olan Cemre Baysel, özel hayatındaki yeni gelişmeyle gündeme geldi. Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkinin ardından yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu ile futbolcu Emirhan Topçu cephesinden peş peşe adımlar geldi.
Özel hayatıyla sık sık konuşulan oyuncu Cemre Baysel'in futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Son olarak Cem Bölükbaşı ile birliktelik yaşayan ancak aradığı mutluluğu bulamayan oyuncu, gönlünü Emirhan Topçu'ya kaptırdı.
CEMRE BAYSEL'İN SÖZLERİNİN ARDINDAN PAYLAŞIM GELDİ
İlişki iddialarını doğrulayan Cemre Baysel, konuya ilişkin "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" ifadelerini kullanmıştı.
Baysel'in bu açıklamasından kısa bir süre sonra Emirhan Topçu da birlikteliklerini gizlememeye başladı.
Topçu, sosyal medya hesabından Cemre Baysel'in fotoğrafını kalp emojisi ekleyerek takipçileriyle paylaştı.
Beşiktaşlı yıldız futbolcunun bu aşk dolu paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.
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