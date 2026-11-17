Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle ekranda olan Cemre Baysel, özel hayatındaki yeni gelişmeyle gündeme geldi. Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkinin ardından yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu ile futbolcu Emirhan Topçu cephesinden peş peşe adımlar geldi.

Son olarak Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkide aradığını bulamayan oyuncu, futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatıyla sık sık konuşulan oyuncu Cemre Baysel'in futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Son olarak Cem Bölükbaşı ile birliktelik yaşayan ancak aradığı mutluluğu bulamayan oyuncu, gönlünü Emirhan Topçu'ya kaptırdı.