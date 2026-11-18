SHARON KOVACS SESSİZLİĞİNİ BOZDU Hamileliğinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hastanede bulunan Sharon Kovacs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son durumunu anlattı. Takipçilerine yaşadıklarını kendi sözleriyle aktarmak istediğini belirten ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Bazılarınız bunu Ufuk'un hikayelerinde görmüş olabilirsiniz, bu yüzden size bunu kendim, içtenlikle anlatmak istiyorum. Hamileliğimle ilgili komplikasyonlar nedeniyle hastanedeyim. Bebeğimiz çok, çok erken doğmak istedi."

"DOKTORLAR ŞİMDİLİK DURDURMAYI BAŞARDI" Bebeğinin erken dünyaya gelme riskinin bulunduğunu açıklayan Kovacs, doktorların doğumu şimdilik durdurmayı başardığını söyledi. Tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceğini belirten şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktorlar şimdilik bunu durdurmayı başardılar ve bebeği mümkün olduğunca uzun süre karnımda tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. En az bir ay daha burada kalacağım, belki de bebek doğana kadar."