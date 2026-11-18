Ufuk Beydemir'in sevgilisi Sharon Kovacs'tan korkutan açıklama: "Durum belirsiz"
İlk kez baba olmaya hazırlanan Ufuk Beydemir'in sevgilisi Sharon Kovacs'tan endişelendiren haber geldi. Hamileliğinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırılan Hollandalı şarkıcı, bebeğinin sağlık durumu hakkında sessizliğini bozdu. Doktorların müdahalesinin ardından yaşananları anlattı.
'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla müzik dünyasında adını duyuran Ufuk Beydemir, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evliliğini tek celsede sonlandıran ünlü şarkıcının, ayrılığın ardından Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, kısa süre önce bebek müjdesiyle sevenlerini şaşırtmıştı.
ULTRASON GÖRÜNTÜSÜYLE MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Ufuk Beydemir, sevgilisi Sharon Kovacs ile ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla duyurmuştu. Bebeğinin ultrason görüntüsünü takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, baba olmaya hazırlandığını açıklamıştı.
Çift, daha sonra bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu duyurarak mutluluklarını sevenleriyle paylaşmıştı. Ancak büyük bir heyecan yaşayan ikiliden geçtiğimiz günlerde endişelendiren haber geldi.
DOĞUM ERKEN BAŞLADI HOLLANDA'YA GİTTİ
Ufuk Beydemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında sevgilisinin doğum sürecinin beklenenden erken başladığını açıklamıştı. Bunun üzerine Hollanda'ya giderek Kovacs'ın yanına ulaşan Beydemir, yaşanan gelişmeleri takipçileriyle paylaşmıştı.
Hastanede tedavi altına alınan Sharon Kovacs'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama ise ünlü şarkıcının kendisinden geldi.
SHARON KOVACS SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Hamileliğinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hastanede bulunan Sharon Kovacs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son durumunu anlattı. Takipçilerine yaşadıklarını kendi sözleriyle aktarmak istediğini belirten ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Bazılarınız bunu Ufuk'un hikayelerinde görmüş olabilirsiniz, bu yüzden size bunu kendim, içtenlikle anlatmak istiyorum. Hamileliğimle ilgili komplikasyonlar nedeniyle hastanedeyim. Bebeğimiz çok, çok erken doğmak istedi."
"DOKTORLAR ŞİMDİLİK DURDURMAYI BAŞARDI"
Bebeğinin erken dünyaya gelme riskinin bulunduğunu açıklayan Kovacs, doktorların doğumu şimdilik durdurmayı başardığını söyledi. Tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceğini belirten şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Doktorlar şimdilik bunu durdurmayı başardılar ve bebeği mümkün olduğunca uzun süre karnımda tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. En az bir ay daha burada kalacağım, belki de bebek doğana kadar."
"DURUM BELİRSİZ VE KORKUTUCU"
Yaşadığı zorlu süreçte hissettiklerini de samimiyetle paylaşan Sharon Kovacs, önceliğinin bebeğinin ve kendisinin sağlığı olduğunu vurguladı. Ünlü şarkıcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Her şey yolundaymış gibi davranmayacağım. Durum belirsiz ve korkutucu. Şu anda önceliğim, küçük kızım ve kendi sağlığım. Gönderdiğiniz tüm sevgi ve mesajlar için çok teşekkür ederim."