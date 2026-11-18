Nejat Uygur ölümünün 13. yılında anıldı! Eşi Necla Uygur olmadan ilk anma
Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nejat Uygur, ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı. Kısa süre önce anneleri Necla Uygur'u da kaybeden Süheyl, Behzat ve Süha Uygur'un törende dile getirdiği sözler duygusal anlar yaşattı.
Türk tiyatrosuna damga vuran, kendine özgü oyunculuğu ve doğaçlama yeteneğiyle milyonları güldüren usta sanatçı Nejat Uygur, ölümünün 13. yılında unutulmadı.
18 Kasım 2013'te 86 yaşında hayata veda eden usta oyuncu için İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Törene sanatçının oğulları Süheyl, Behzat ve Süha Uygur'un yanı sıra yakın dostları ve sevenleri katıldı.
Duygusal anların yaşandığı törende Uygur ailesi, hem babalarını hem de 8 Ekim 2026'da hayatını kaybeden anneleri Necla Uygur'u andı.
"ONLARIN YOLUNDAN GİTMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Anma töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Süheyl Uygur, babasının vefatının üzerinden 13 yıl geçtiğini hatırlatarak duygularını paylaştı.
Sahne hayatının yoğun temposuna rağmen anne ve babasının izinden gitmeye devam ettiklerini belirten Uygur, şu ifadeleri kullandı:
"13 sene oldu. Günlük hayatın, tiyatronun koşuşturmasında bazı şeyler unutabiliyor. Ne kadar turne yapsak, oyunlarımızı oynasak da onların yolundan gitmeye devam ediyoruz. Annem de babam da nur içinde yatsın."
BEHZAT UYGUR'DAN DUYGULANDIRAN SÖZLER
Babası gibi tiyatro sahnelerinde iz bırakan Behzat Uygur da anne ve babasının hatıralarını her zaman yaşattıklarını söyledi.
Zamanın hızla geçtiğine dikkat çeken Uygur, seyircilerin ailesine gösterdiği sevgi ve özlemin kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.
"Biz her yaşadığımız anda annemi de babamı da anıyoruz. Onların hatıraları hep aklımızda. Seyircilerin söyledikleri sözler de o kadar çok önemli ki bizim için. Acı da olsa vefat ettikten sonra onların ne kadar sevildiklerini daha da iyi anlıyorsunuz. Seyircilerin onlara olan özlemlerini, sevgilerini, saygılarını görmek bir nebze olsun bizi teselli ediyor. Onlara yakışır evlatlar olmaya devam edeceğiz."
BU YILKİ ANMANIN HÜZNÜ BİR BAŞKAYDI
Uygur ailesi için bu yıl düzenlenen anma töreni ayrı bir anlam taşıdı. Usta sanatçının 1951 yılında evlendiği hayat arkadaşı Necla Uygur, 8 Ekim 2026'da 89 yaşında yaşamını yitirmişti.
Annesinin kaybının ardından ilk kez babasını onsuz anan Süha Uygur, yaşadığı hüznü dile getirdi.
"Hayatın gerçekleri... Gittikleri yerde huzurlu olsunlar. Birbirlerine kavuştular. Onları her zaman unutturmayacağız. Hem annemle hem de babamla ilgili yüzlerce paylaşım var. Bunlar da bizim acımızı biraz dindiriyor. Ben de her zaman ilk günkü amatör bir oyuncuymuş gibi hiç bitmeyen heyecanlarını özlüyorum."
60 YILI AŞKIN SANAT HAYATINA YÜZLERCE HATIRA SIĞDIRDI
Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli temsilcileri arasında yer alan Nejat Uygur, sahneye taşıdığı renkli karakterler, doğaçlama yeteneği ve kendine has mizah anlayışıyla kuşakların hafızasında yer edindi.
Gündelik yaşamın içinden çıkardığı esprilerle seyircisini kahkahaya boğan usta sanatçı, 60 yılı aşkın sahne hayatında yüzden fazla tiyatro oyununda rol aldı.
Anadolu'nun dört bir yanında sahneye çıkan Uygur, yalnızca oyunculuğuyla değil, Türk tiyatrosuna kazandırdığı kendine özgü üslupla da unutulmaz isimler arasına girdi.
NEJAT UYGUR KİMDİR?
Nejat Uygur, 9 Ağustos 1927'de Kilis'te dünyaya geldi. Öğretmen bir anne ve subay bir babanın üç çocuğundan ortancası olan sanatçı, çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duydu.
Profesyonel tiyatro kariyerine 1949 yılında kurduğu Nejat Uygur Tiyatrosu ile başlayan sanatçı, doğaçlama yeteneği ve kendine özgü mizah anlayışıyla geniş kitlelerin sevgisini kazandı.
DEVLET SANATÇISI UNVANINA LAYIK GÖRÜLDÜ
60 yılı aşkın sanat hayatında yüzden fazla tiyatro oyununda rol alan Uygur, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.
1951 yılında Necla Uygur ile evlenen sanatçının Ahmet, Süheyl, Süha, Kemal ve Behzat adında beş oğlu dünyaya geldi. Süheyl ve Behzat Uygur da babalarının izinden giderek tiyatro sahnelerinde tanındı.
2007 yılında geçirdiği rahatsızlığın ardından sağlık sorunları yaşayan Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.