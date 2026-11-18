BEHZAT UYGUR'DAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Babası gibi tiyatro sahnelerinde iz bırakan Behzat Uygur da anne ve babasının hatıralarını her zaman yaşattıklarını söyledi.

Zamanın hızla geçtiğine dikkat çeken Uygur, seyircilerin ailesine gösterdiği sevgi ve özlemin kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

"Biz her yaşadığımız anda annemi de babamı da anıyoruz. Onların hatıraları hep aklımızda. Seyircilerin söyledikleri sözler de o kadar çok önemli ki bizim için. Acı da olsa vefat ettikten sonra onların ne kadar sevildiklerini daha da iyi anlıyorsunuz. Seyircilerin onlara olan özlemlerini, sevgilerini, saygılarını görmek bir nebze olsun bizi teselli ediyor. Onlara yakışır evlatlar olmaya devam edeceğiz."