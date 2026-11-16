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Ufuk Beydemir'den beklenmedik bebek açıklaması! Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu

İlk kez baba olmaya hazırlanan Ufuk Beydemir'den sevenlerini endişelendiren bir açıklama geldi. Sevgilisi Sharon Kovacs'ın doğumunun beklenenden erken başlaması üzerine ünlü şarkıcı, konserini erteleyerek Hollanda'ya gitme kararı aldı. Beydemir'in takipçilerinden istediği destek dikkat çekti.

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Ufuk Beydemir'den beklenmedik bebek açıklaması! Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu

"Ay Tenli Kadın" şarkısıyla hafızalara kazınan 34 yaşındaki ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Bir süredir Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile aşk yaşayan Beydemir, geçtiğimiz aylarda baba olacağını duyurarak hayranlarına büyük bir sürpriz yapmıştı.

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin heyecanlı bekleyişinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Ufuk Beydemir'den erken doğum açıklaması (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Ufuk Beydemir'den erken doğum açıklaması (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

BEBEK ERKEN GELİYOR

Sevgilisi Sharon Kovacs'ın doğumunun beklenenden erken başladığını öğrenen Ufuk Beydemir, planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Bebeğinin dünyaya gelişine yetişmek isteyen ünlü şarkıcı, Hollanda'ya gitmek üzere harekete geçti.

Beydemir, yaşanan gelişme nedeniyle 18 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladığı konserini de ertelediğini duyurdu.

Ufuk Beydemir'den beklenmedik bebek açıklaması! Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu-3

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen ünlü şarkıcı, bebeğinin beklenenden çok daha erken doğmak üzere olduğunu açıkladı. Beydemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum. Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum."

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken, gözler Hollanda'dan gelecek haberlere çevrildi.

Ufuk Beydemir'den beklenmedik bebek açıklaması! Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu-4

BEBEK MÜJDESİNİ BÖYLE VERMİŞLERDİ

Ufuk Beydemir ile Sharon Kovacs, ağustos ayında ilk kez anne ve baba olacaklarını duyurmuştu.

Beydemir, sevgilisiyle birlikte çekilen romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkisini gözler önüne sermişti. Paylaşımına eklediği bebek emojisiyle de baba olacağının ilk sinyallerini vermişti.

Ufuk Beydemir'den beklenmedik bebek açıklaması! Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu-5

Hollandalı müzisyen Sharon Kovacs ise ultrason görüntüsünü takipçileriyle paylaşarak hamileliğini duyurmuş, gönderisine "Sürpriz" notunu düşmüştü.

Ufuk Beydemir'den beklenmedik bebek açıklaması! Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu-6

KARNI İYİCE BELİRGİNLEŞMİŞTİ

İlk bebeklerini bekleyen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde birlikte çektirdikleri yeni bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Paylaşılan karede Kovacs'ın belirginleşen hamilelik karnı dikkat çekmişti.

Ufuk Beydemir'den beklenmedik bebek açıklaması! Konserini erteleyip Hollanda'ya uçtu-7

Bir kız bebek bekledikleri öğrenilen çiftin mutluluğu hayranları tarafından da büyük ilgi görmüştü.

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