İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin heyecanlı bekleyişinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Bir süredir Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile aşk yaşayan Beydemir, geçtiğimiz aylarda baba olacağını duyurarak hayranlarına büyük bir sürpriz yapmıştı.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen ünlü şarkıcı, bebeğinin beklenenden çok daha erken doğmak üzere olduğunu açıkladı. Beydemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum. Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum."

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken, gözler Hollanda'dan gelecek haberlere çevrildi.