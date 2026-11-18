"BİR GENÇ KIZIN NE KADAR ÇARESİZ HİSSEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜN"

Geçmişte yaşadıklarını hatırlatan Hilton, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer benim gibi kaynaklara ve platforma sahip birinin başına bile gelebiliyorsa, bir genç kızın bu durumla tamamen tek başına karşı karşıya kaldığında ne kadar çaresiz hissedebileceğini düşünün."