Paris Hilton'dan yapay zekâ isyanı! 19 yaşında yaşadığı skandalı hatırlattı
Paris Hilton, bu kez kırmızı halıda değil, ABD Kongresi önünde yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Yapay zekâyla üretilen sahte görüntülere karşı harekete geçen ünlü yıldız, geçmişte yaşadığı sarsıcı olayı hatırlatarak yasal koruma çağrısında bulundu.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Paris Hilton, bu kez çok farklı bir konuyla kameraların karşısına geçti.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ile Kongre önünde basın açıklaması yapan ünlü yıldız, yapay zekayla üretilen sahte cinsel içerikli görüntülere karşı daha güçlü yasal düzenlemeler yapılmasını istedi.
MAĞDURLARA DAVA AÇMA HAKKI
Hilton, kişilerin rızaları dışında oluşturulan cinsel içerikli sahte görüntülere karşı mağdurlara dava açma hakkı tanıyan "DEFIANCE" yasa tasarısının bir an önce oylanması çağrısında bulundu.
"YASALAR BİZİ KORUMUYOR"
Açıklamaları sırasında mevcut yasaların mağdurları korumakta yetersiz kaldığını vurgulayan Paris Hilton, "Yasalar bizi korumuyor" sözleriyle dikkat çekti.
ÖZEL GÖRÜNTÜ KRİZİ
Ünlü isim, konuşmasında yıllar önce yaşadığı ve uzun süre gündemden düşmeyen özel görüntü krizine de değindi.
Henüz 19 yaşındayken özel görüntülerinin rızası dışında yayıldığını hatırlatan Hilton, yaşadığı deneyim üzerinden benzer durumlarla karşı karşıya kalan genç kızların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.
"BİR GENÇ KIZIN NE KADAR ÇARESİZ HİSSEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜN"
Geçmişte yaşadıklarını hatırlatan Hilton, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer benim gibi kaynaklara ve platforma sahip birinin başına bile gelebiliyorsa, bir genç kızın bu durumla tamamen tek başına karşı karşıya kaldığında ne kadar çaresiz hissedebileceğini düşünün."
ÜNLÜ YILDIZA OCASIO-CORTEZ'DEN DESTEK
Paris Hilton'a açıklama sırasında eşlik eden Alexandria Ocasio-Cortez de yasa tasarısının bir an önce gündeme alınmasını istedi.
Ocasio-Cortez, Senato tarafından onaylanan düzenlemenin neden hâlâ Temsilciler Meclisi'nde oylanmadığını sorgulayarak sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.
DEEPFAKE MAĞDURLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME
Ocak ayında ABD Senatosu tarafından kabul edilen "DEFIANCE" yasa tasarısı, kişilerin rızaları dışında yüzlerinin cinsel içerikli sahte görüntülere dijital olarak yerleştirilmesine karşı hukuki korumayı güçlendirmeyi amaçlıyor.
Düzenleme, bu tür içerikleri oluşturan veya dağıtan kişilere karşı mağdurların dava açabilmesini ve hukuki başvuru olanaklarının genişletilmesini öngörüyor.
DÜZENLEMENİN YASALAŞMASI İÇİN ÇAĞRI
Senato'dan geçen tasarı, aktarılan bilgilere göre henüz Temsilciler Meclisi'nde oylanmadı. Paris Hilton ise yaptığı çağrıyla düzenlemenin yasalaşması için harekete geçilmesini istedi.