Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur hayatını kaybetti! Gelini Burçin Orhon'dan duygusal veda
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum sanatçı Nejat Uygur’un eşi olan Uygur’un vefatı sanat dünyasında üzüntüye neden olurken, cenaze töreninin bugün düzenleneceği açıklandı.
Türk tiyatrosunun usta ismi, merhum sanatçı Nejat Uygur'un eşi ve tiyatro oyuncusu Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygur Ailesi, sanatçının vefatını duyururken cenaze töreninin bugün düzenleneceğini açıkladı.
SANATA KATKISI ÖDÜLLE TAÇLANDIRILMIŞTI
Necla Uygur, sanat yaşamındaki katkıları ve duruşuyla da takdir gördü. Usta sanatçı, 2016 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri kapsamında Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.
TÜRK TİYATROSUNUN SEVİLEN İSMİYDİ
Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren ve Marko Paşa Müzikali gibi yapımlarda sahne alan Necla Uygur, sanatçı bir ailenin önemli isimlerinden biriydi. Nejat Uygur'un eşi olan sanatçı; Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha Uygur'un annesiydi.
CENAZE TÖRENİ BUGÜN
Necla Uygur için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Usta sanatçının naaşı, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
GELİNİNDEN VEDA!
Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon Uygur da kayınvalidesiyle birlikte çekildikleri aile fotoğrafını yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi. Burçin Orhon Uygur "Canım annem, mekanın cennet olsun." ifadelerini kulandı.