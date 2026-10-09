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Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur hayatını kaybetti! Gelini Burçin Orhon'dan duygusal veda

Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum sanatçı Nejat Uygur’un eşi olan Uygur’un vefatı sanat dünyasında üzüntüye neden olurken, cenaze töreninin bugün düzenleneceği açıklandı.

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Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur hayatını kaybetti! Gelini Burçin Orhon'dan duygusal veda

Türk tiyatrosunun usta ismi, merhum sanatçı Nejat Uygur'un eşi ve tiyatro oyuncusu Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygur Ailesi, sanatçının vefatını duyururken cenaze töreninin bugün düzenleneceğini açıkladı.

22. Altın Objektif Ödülleri töreninde ʺYaşam Boyu Onur Ödülüʺne layık görülen Necla Uygur, kendisine eşlik eden oğlu ile birlikte sahnede. (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)22. Altın Objektif Ödülleri töreninde ʺYaşam Boyu Onur Ödülüʺne layık görülen Necla Uygur, kendisine eşlik eden oğlu ile birlikte sahnede. (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SANATA KATKISI ÖDÜLLE TAÇLANDIRILMIŞTI

Necla Uygur, sanat yaşamındaki katkıları ve duruşuyla da takdir gördü. Usta sanatçı, 2016 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri kapsamında Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sahneye koyduğu oyunda, anneleri Necla Uygur da 15 yıl aradan sonra sahnelere dönmüştü. (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sahneye koyduğu oyunda, anneleri Necla Uygur da 15 yıl aradan sonra sahnelere dönmüştü. (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)

TÜRK TİYATROSUNUN SEVİLEN İSMİYDİ

Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren ve Marko Paşa Müzikali gibi yapımlarda sahne alan Necla Uygur, sanatçı bir ailenin önemli isimlerinden biriydi. Nejat Uygur'un eşi olan sanatçı; Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha Uygur'un annesiydi.

Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur hayatını kaybetti! Gelini Burçin Orhon'dan duygusal veda-4

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Necla Uygur için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Usta sanatçının naaşı, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Fotoğraf Burçin Orhon Uygur'un sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf Burçin Orhon Uygur'un sosyal medya hesabından alınmıştır.

GELİNİNDEN VEDA!

Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon Uygur da kayınvalidesiyle birlikte çekildikleri aile fotoğrafını yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi. Burçin Orhon Uygur "Canım annem, mekanın cennet olsun." ifadelerini kulandı.

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