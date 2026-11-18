Hakan Çalhanoğlu'ndan kripto şirketine 2,5 milyon TL'lik dava! İzinsiz fotoğraf krizi
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, fotoğraflarının ticari amaçlarla izinsiz kullanıldığını öne sürerek kripto varlık platformu Velvet'e dava açtı. Daha önce de bir kripto şirketiyle mahkemelik olan yıldız futbolcunun bu kez talep ettiği tazminat miktarı dikkat çekti.
İtalyan devi Inter'in yıldız ismi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geçmişte BtcTurk ile mahkemelik olmuş ve açtığı davadan ret yanıtı almıştı.
Çalhanoğlu bu kez kripto alım satım platformu Velvet ile karşı karşıya geldi.
YENİ NESİL KRİPTO VARLIK ŞİRKETİNE DAVA
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre yıldız futbolcu, kendi fotoğraflarını izinsiz ve ticari amaçla kullanarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan yeni nesil kripto varlık şirketine dava açtı.
HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KULLANIM
Hakan Çalhanoğlu İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, kripto alım satım yapan firmanın fotoğraflarını izin almaksızın hukuka aykırı bir şekilde sosyal medya platformlarında kullandığını belirtti.
KAMUOYUNUN İLGİSİ ÇEKİLEREK TİCARİ ÇIKAR SAĞLANDI
Paylaşımların sportif faaliyetlerle bir ilgisi olmadığını vurgulayan Çalhanoğlu, kendisinin İtalya'da oynadığı maçlarda gösterdiği yüksek performanslar üzerinden kamuoyunun ilgisi çekilerek ticari çıkar sağlandığını aktardı.
2,5 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI
Görsellerinin izinsiz kullanılmasıyla imaj hakkının ihlal edildiğini savunan milli futbolcu, Velvet'e 2,5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Mahkeme dosyayı kabul etti.
Dava ilerleyen günlerde İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
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