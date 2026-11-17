Katıldığı nişan merasiminde genç çiftin heyecanına ortak olan Blok3, törenin kurdele kesimi aşamasında yaşananlarla gündeme geldi. Gelenekselleşen esprinin ardından rapçinin tepsiye peş peşe bıraktığı paralar salonda neşeli anlara sahne oldu.

Rapçi Blok3, yakın arkadaşının nişan törenine katıldı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Yakın arkadaşının mutlu gününde yer alan Blok3, nişan töreninin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan kurdele kesimi sırasında ön plana çıktı.



Blok3’ten nişanda dikkat çeken hareket: Tepsiyi parayla doldurdu





Düğün ve nişan merasimlerinde sıkça görülen makasın zor kesmesi üzerine yapılan "Makas kesmiyor" esprisi, törende farklı bir boyuta ulaştı.