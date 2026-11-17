"Makas kesmiyor" denilince deste deste para çıkardı! Blok3 arkadaşının nişanında kesenin ağzını açtı
'Vur', 'Affetmem' ve 'Kusura Bakma' şarkılarıyla tanınan rapçi Blok3, yakın arkadaşının nişan törenine katıldı. Kurdele kesimi sırasında "Makas kesmiyor" denilmesi üzerine harekete geçen Blok3, tepsiyi deste halindeki 200 TL'lik banknotlarla doldurdu.
Katıldığı nişan merasiminde genç çiftin heyecanına ortak olan Blok3, törenin kurdele kesimi aşamasında yaşananlarla gündeme geldi. Gelenekselleşen esprinin ardından rapçinin tepsiye peş peşe bıraktığı paralar salonda neşeli anlara sahne oldu.
Yakın arkadaşının mutlu gününde yer alan Blok3, nişan töreninin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan kurdele kesimi sırasında ön plana çıktı.
Düğün ve nişan merasimlerinde sıkça görülen makasın zor kesmesi üzerine yapılan "Makas kesmiyor" esprisi, törende farklı bir boyuta ulaştı.
200 TL'LİK BANKNOTLARI PEŞ PEŞE DİZDİ
Söz konusu esprinin ardından Blok3, cebinden çıkardığı deste halindeki 200 TL'lik banknotları nişan tepsisine dizmeye başladı.
Rapçinin paraları art arda tepsiye bırakmasıyla birlikte geniş tepsi kısa süre içinde nakit parayla tamamen doldu.
"TAMAMDIR" DENİLİNCE KURDELE KESİLDİ
Yaşananlar karşısında tepsiyi ellerinde tutan kişinin şaşkınlığı ve davetlilerin gülüşmeleri kameralara yansıdı. Salondakileri güldüren bu anların ardından "Tamamdır" denilmesiyle birlikte nişan kurdelesi kesildi.