Sevenlerini endişelendiren sağlık gelişmesiyle gündeme gelen Yavuz Bingöl için ameliyat hazırlıkları başladı. Daha önce aynı rahatsızlık sebebiyle sahne programını erteleyen usta sanatçının operasyonunun gece saatlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Safra kesesindeki taş şikayetiyle İstanbul'daki bir hastaneye başvuran Yavuz Bingöl, gerçekleştirilen tetkiklerin ardından ameliyat kararıyla karşı karşıya kaldı. Doktorların yaptığı değerlendirme sonucunda sanatçının safra kesesinin alınması kararlaştırıldı.

Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, safra kesesindeki taş şikayetiyle İstanbul'da bir hastaneye başvurdu.

Yavuz Bingöl'ün sağlık durumuna ilişkin hastane yönetimi ve ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Operasyon için hastanedeki hazırlıklar başlarken müdahalenin gece saatlerinde yapılmasının öngörüldüğü öğrenildi. Usta sanatçının mevcut sağlık durumuna dair hastane yönetimi ve ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.