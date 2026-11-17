Yavuz Bingöl için ameliyat kararı! Aylar önce aynı rahatsızlık nedeniyle konserini iptal etmişti
Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, safra kesesindeki taş nedeniyle İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerin ardından doktorların değerlendirmesiyle sanatçının safra kesesinin alınmasına karar verildi.
Sevenlerini endişelendiren sağlık gelişmesiyle gündeme gelen Yavuz Bingöl için ameliyat hazırlıkları başladı. Daha önce aynı rahatsızlık sebebiyle sahne programını erteleyen usta sanatçının operasyonunun gece saatlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Safra kesesindeki taş şikayetiyle İstanbul'daki bir hastaneye başvuran Yavuz Bingöl, gerçekleştirilen tetkiklerin ardından ameliyat kararıyla karşı karşıya kaldı. Doktorların yaptığı değerlendirme sonucunda sanatçının safra kesesinin alınması kararlaştırıldı.
Operasyon için hastanedeki hazırlıklar başlarken müdahalenin gece saatlerinde yapılmasının öngörüldüğü öğrenildi. Usta sanatçının mevcut sağlık durumuna dair hastane yönetimi ve ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TEMMUZ AYINDA KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Yavuz Bingöl'ün yaşadığı bu sağlık problemi, sanatçının temmuz ayında karşılaştığı süreci yeniden akıllara getirdi. Bingöl, o dönemde safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Malatya'da vereceği konseri iptal etmek zorunda kalmıştı.
Konser iptalinin ardından bir video yayımlayan sanatçı, sevenlerine "Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var" sözleriyle seslenmişti.
O süreçte ciddi bir durum bulunmadığını ifade eden Bingöl, daha sonraki bir tarihte ameliyat olmayı planladığını açıklamıştı