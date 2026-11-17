ABD'li şarkıcı Beyonce, 7 Şubat 2027'de düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri'nde aldığı adaylıkla bu ödüle 100 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

7 Şubat 2027'de düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri'ne aday isimler açıklandı. Şarkıcı Beyonce, Morning Dew (Donk) şarkısıyla "En İyi Solo R&B Performansı" kategorisinde Grammy'ye aday gösterildi.

Bu adaylıkla Beyonce, 100 kez Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk sanatçı oldu.

Beyonce.

Beyonce'nin yanı sıra bu kategoriye aday gösterilenler arasında Kehlani'nin "Out The Window", Victoria Monet'nin "Let Me", Jill Scott'ın "Pressha" ve Tems'in "What You Need" şarkıları yer aldı.

Öte yandan, İngiliz şarkıcı Raye, 11 adaylıkla bir kadın sanatçının bir yılda aldığı en çok adaylık sayısına ulaştı. Geçen yıl Beyonce da 11 adaylık almıştı.

Beyonce

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