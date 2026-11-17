Soğan doğradığı anlar çok konuşulmuştu! Demet Özdemir en iyi yaptığı yemeği açıkladı
Katıldığı tiyatro galasında soruları yanıtlayan Demet Özdemir, sosyal medyada paylaştığı yemek videosuna gelen yorumlara esprili bir dille karşılık verdi. Mutfak hünerleri konusunda iddialı konuşan oyuncu, en iyi yaptığı yemeği de açıkladı.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, katıldığı bir tiyatro galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videosuna gelen yorumlara esprili bir dille karşılık verdi.
Yemek yapmayı bildiğini vurgulayan ünlü oyuncu, "Böyle şeyleri çok sık paylaşmadığım için sanki hiç yemek yapmayı bilmiyormuşum gibi oldu. Oysaki çok güzel yemek yaparım." dedi.Demet mutfakta: Soğan şov!
Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Soğan da doğrayabiliyorum, oyunculuk da yapıyorum, işimin de peşindeyim. Biraz garip geldi insanlara ama sevenler de çok olmuş. 'Tahtada değil de elde doğradı' diye onaylandım yani, sınıfı güzel geçtim"
"HAFİF ACILI SEVİYORUM"
En iyi yaptığı yemeğin etli bulgur pilavı olduğunu söyleyen Özdemir, "Ben hafif acılı yapıyorum. Herkes tercih etmiyor ama isteyen varsa bir gün gelir, size de yaparım" diyerek mutfaktaki iddiasını ortaya koydu.
Ünlü oyuncu, yemek yapmayı annesinden ve yalnız yaşamaya başladıktan sonra kendi kendine öğrendiğini sözlerine ekledi.
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