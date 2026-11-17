Mutfaktaki en iddialı olduğu yemeğin etli bulgur pilavı olduğunu açıklayan oyuncu, bu tarifi hafif acılı hazırladığını paylaştı.

"HAFİF ACILI SEVİYORUM"

En iyi yaptığı yemeğin etli bulgur pilavı olduğunu söyleyen Özdemir, "Ben hafif acılı yapıyorum. Herkes tercih etmiyor ama isteyen varsa bir gün gelir, size de yaparım" diyerek mutfaktaki iddiasını ortaya koydu.