Oyuncu Demet Özdemir, bezelye yemeği hazırlamak için mutfağa girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir'in soğan doğradığı video, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Demet Özdemir, bu kez mutfakta yemek hazırlarken çekilen görüntüleriyle gündeme geldi. Kısa süre önce katıldığı bir davetteki tarzı ve yeni saç modeliyle konuşulan Özdemir, yayınladığı yeni videoda yemek yaparken görüldü.