Oyuncu Demet Özdemir kolları sıvayıp mutfağa girdi! O anları paylaştı: Soğan şov
Oyuncu Demet Özdemir, bezelye yemeği hazırlamak için mutfağa girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir'in soğan doğradığı video, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Bezelye yemeği hazırlamak için mutfağa giren Demet Özdemir'in soğan doğradığı anlara ait video sosyal medyada paylaşıldı.
Oyuncu Demet Özdemir, bezelye yemeği hazırlamak için mutfağa girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir'in soğan doğradığı video, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Demet Özdemir, bu kez mutfakta yemek hazırlarken çekilen görüntüleriyle gündeme geldi. Kısa süre önce katıldığı bir davetteki tarzı ve yeni saç modeliyle konuşulan Özdemir, yayınladığı yeni videoda yemek yaparken görüldü.
Özdemir'in özellikle soğan doğrama şekli sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Yayınlanan görüntülere takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
TARZI VE YENİ İMAJIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Demet Özdemir, mutfak paylaşımından kısa bir süre önce katıldığı bir davette tercih ettiği kıyafetle konuşulmuştu. Özdemir, söz konusu davette derin sırt dekolteli beyaz elbisesi ve uzun kravatıyla yer almıştı.
Saçlarını kısacık kestirerek imaj değişikliğine giden oyuncu, son paylaşımıyla bu kez mutfaktaki anlarını takipçilerine aktardı.