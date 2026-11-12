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Oyuncu Demet Özdemir kolları sıvayıp mutfağa girdi! O anları paylaştı: Soğan şov

Oyuncu Demet Özdemir, bezelye yemeği hazırlamak için mutfağa girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir'in soğan doğradığı video, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Oyuncu Demet Özdemir kolları sıvayıp mutfağa girdi! O anları paylaştı: Soğan şov

Bezelye yemeği hazırlamak için mutfağa giren Demet Özdemir'in soğan doğradığı anlara ait video sosyal medyada paylaşıldı.

Oyuncu Demet Özdemir, bezelye yemeği hazırlamak için girdiği mutfakta çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.Oyuncu Demet Özdemir, bezelye yemeği hazırlamak için girdiği mutfakta çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Demet Özdemir, bezelye yemeği hazırlamak için mutfağa girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir'in soğan doğradığı video, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Video Oynatma İkonu Demet Özdemir yemek hazırladı

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Demet Özdemir, bu kez mutfakta yemek hazırlarken çekilen görüntüleriyle gündeme geldi. Kısa süre önce katıldığı bir davetteki tarzı ve yeni saç modeliyle konuşulan Özdemir, yayınladığı yeni videoda yemek yaparken görüldü.

Özdemir'in yemek hazırlığı sırasında soğan doğrama şekli sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.Özdemir'in yemek hazırlığı sırasında soğan doğrama şekli sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Özdemir'in özellikle soğan doğrama şekli sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Yayınlanan görüntülere takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Demet Özdemir, kısa süre önce katıldığı bir davette derin sırt dekolteli beyaz elbisesi ve uzun kravatıyla gündeme gelmişti.Demet Özdemir, kısa süre önce katıldığı bir davette derin sırt dekolteli beyaz elbisesi ve uzun kravatıyla gündeme gelmişti.

TARZI VE YENİ İMAJIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Demet Özdemir, mutfak paylaşımından kısa bir süre önce katıldığı bir davette tercih ettiği kıyafetle konuşulmuştu. Özdemir, söz konusu davette derin sırt dekolteli beyaz elbisesi ve uzun kravatıyla yer almıştı.

Saçlarını kısacık kestirerek imaj değişikliğine giden oyuncu, son paylaşımıyla bu kez mutfaktaki anlarını takipçilerine aktardı.Saçlarını kısacık kestirerek imaj değişikliğine giden oyuncu, son paylaşımıyla bu kez mutfaktaki anlarını takipçilerine aktardı.

Saçlarını kısacık kestirerek imaj değişikliğine giden oyuncu, son paylaşımıyla bu kez mutfaktaki anlarını takipçilerine aktardı.

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