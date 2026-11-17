Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel'den evlilik itirafı: "Keşke gerçekten bıraksa!"
Yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Öykü Karayel, galada eşi Can Bonomo ile olan evlilik dinamiklerini ve ikinci çocuk hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, film galasındaki açıklamalarıyla dikkat çeken Öykü Karayel, dışarıdan sert göründüğü yönündeki algılara esprili bir dille açıklık getirdi. Evdeki demokratik düzene vurgu yapan ünlü oyuncu, eşiyle birbirlerini nasıl dengelediklerini anlattı.
Rol aldığı filmin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile ev yaşamlarına dair keyifli detaylar verdi. Dışarıdan otoriter göründüğü yönündeki yorumlara gülerek yanıt veren oyuncu, bu algının Can Bonomo'nun röportajlarından kaynaklandığını belirtti.
Ünlü oyuncu, Bonomo'nun "Evlendikten sonra düşünmeyi bıraktım" sözlerine atıfta bulunarak "Keşke gerçekten bıraksa" ifadelerini kullandı.
Karayel, ev içi düzenlerini ise şöyle özetledi: "Evimizde çok demokratik bir ortam var. Can daha dakik ve programlı, ben ise daha akışta biriyim. Birbirimizi dengeliyoruz."
İKİNCİ ÇOCUK AÇIKLAMASI
Anneliğin zorluklarına rağmen oğullarının gelişimini izlemenin her şeye değdiğini vurgulayan Karayel, Gupse Özay'ın "İkinci çocuk deliliktir" sözlerinin hatırlatılması üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Ünlü oyuncu, "Ben ilk çocukta da çok plan yapan biri değildim. Üzerine fazla düşünmek kaygılandırabiliyor. 'Olursa olur' diye bakıyorum, denk gelirse hayatımızı ona göre yaşarız." dedi.