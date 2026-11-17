Eşinin planlı ve programlı yapısına karşılık kendisinin daha akışta bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Karayel, ev içi düzenlerini ise şöyle özetledi: "Evimizde çok demokratik bir ortam var. Can daha dakik ve programlı, ben ise daha akışta biriyim. Birbirimizi dengeliyoruz."