Ufuk Beydemir'den sevgilisi Sharon Kovacs ile yeni poz! Bebek heyecanı büyüyor
İpek Filiz Yazıcı ile evliliğini noktalayan Ufuk Beydemir, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Ünlü çiftin sosyal medyada paylaştığı yeni kare dikkat çekti. Kovacs'ın belirginleşen hamilelik karnı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
34 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir ile Hollandalı müzisyen Sharon Kovacs, ilişkileri ve bebek haberleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Ağustos ayında ilk kez anne ve baba olacaklarını duyuran çift, bu kez birlikte çektirdikleri yeni fotoğrafla gündeme geldi.
KARNI İYİCE BELİRGİNLEŞTİ
Sosyal medya hesaplarından yayımladıkları karede Kovacs'ın büyüyen hamilelik karnı ön plana çıktı. İlk bebekleri için gün sayan çiftin bir kız çocuk beklediği daha önce öğrenilmişti.
HAMİLELİĞİNİ "SÜRPRİZ" NOTUYLA DUYURMUŞTU
Ufuk Beydemir, bir süre önce sevgilisi Sharon Kovacs ile çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak ilişkisini gözler önüne sermişti. Paylaşımına bebek emojisi de ekleyen ünlü şarkıcı, baba olacağının ilk sinyallerini vermişti.
Kovacs ise ultrason görüntüsünü sosyal medya hesabından yayımlayarak hamileliğini duyurmuş, paylaşımına "Sürpriz" notunu düşmüştü.
İPEK FİLİZ YAZICI İLE EVLİLİĞİ BİTMİŞTİ
Öte yandan Ufuk Beydemir'in özel hayatı, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile yaptığı evlilikle de uzun süre gündemde kalmıştı. 2020 yılında aşk yaşamaya başlayan Beydemir ve Yazıcı, ilişkilerini 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına taşımıştı.
Ancak çiftin evliliği uzun soluklu olmadı. Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı, 2025 yılında anlaşmalı olarak boşanarak yollarını ayırdı.
Boşanmanın ardından Sharon Kovacs ile yeni bir aşka yelken açan Beydemir, şimdi ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.