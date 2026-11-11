34 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir ile Hollandalı müzisyen Sharon Kovacs, ilişkileri ve bebek haberleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ağustos ayında ilk kez anne ve baba olacaklarını duyuran çift, bu kez birlikte çektirdikleri yeni fotoğrafla gündeme geldi.