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Ufuk Beydemir'den sevgilisi Sharon Kovacs ile yeni poz! Bebek heyecanı büyüyor

İpek Filiz Yazıcı ile evliliğini noktalayan Ufuk Beydemir, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Ünlü çiftin sosyal medyada paylaştığı yeni kare dikkat çekti. Kovacs'ın belirginleşen hamilelik karnı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Ufuk Beydemir'den sevgilisi Sharon Kovacs ile yeni poz! Bebek heyecanı büyüyor

34 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir ile Hollandalı müzisyen Sharon Kovacs, ilişkileri ve bebek haberleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ağustos ayında ilk kez anne ve baba olacaklarını duyuran çift, bu kez birlikte çektirdikleri yeni fotoğrafla gündeme geldi.

Ufuk Beydemir'den hamile sevgilisiyle yeni poz. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Ufuk Beydemir'den hamile sevgilisiyle yeni poz. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

KARNI İYİCE BELİRGİNLEŞTİ

Sosyal medya hesaplarından yayımladıkları karede Kovacs'ın büyüyen hamilelik karnı ön plana çıktı. İlk bebekleri için gün sayan çiftin bir kız çocuk beklediği daha önce öğrenilmişti.

Ufuk Beydemir'den sevgilisi Sharon Kovacs ile yeni poz! Bebek heyecanı büyüyor-3

HAMİLELİĞİNİ "SÜRPRİZ" NOTUYLA DUYURMUŞTU

Ufuk Beydemir, bir süre önce sevgilisi Sharon Kovacs ile çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak ilişkisini gözler önüne sermişti. Paylaşımına bebek emojisi de ekleyen ünlü şarkıcı, baba olacağının ilk sinyallerini vermişti.

Ufuk Beydemir'den sevgilisi Sharon Kovacs ile yeni poz! Bebek heyecanı büyüyor-4

Kovacs ise ultrason görüntüsünü sosyal medya hesabından yayımlayarak hamileliğini duyurmuş, paylaşımına "Sürpriz" notunu düşmüştü.

Ufuk Beydemir'den sevgilisi Sharon Kovacs ile yeni poz! Bebek heyecanı büyüyor-5

İPEK FİLİZ YAZICI İLE EVLİLİĞİ BİTMİŞTİ

Öte yandan Ufuk Beydemir'in özel hayatı, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile yaptığı evlilikle de uzun süre gündemde kalmıştı. 2020 yılında aşk yaşamaya başlayan Beydemir ve Yazıcı, ilişkilerini 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına taşımıştı.

Ufuk Beydemir'den sevgilisi Sharon Kovacs ile yeni poz! Bebek heyecanı büyüyor-6

Ancak çiftin evliliği uzun soluklu olmadı. Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı, 2025 yılında anlaşmalı olarak boşanarak yollarını ayırdı.

Ufuk Beydemir'den sevgilisi Sharon Kovacs ile yeni poz! Bebek heyecanı büyüyor-7

Boşanmanın ardından Sharon Kovacs ile yeni bir aşka yelken açan Beydemir, şimdi ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.

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