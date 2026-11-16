Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu nişanlandı! Romantik karelere ünlülerden yorum yağdı
Oyuncu Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, ilişkilerini evlilik yolunda bir adım ileri taşıdı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle nişanlanan çift, mutlu günlerinden romantik kareleri paylaştı. Ünlü isimlerin yorumları ise dikkat çekti.
Bir süredir aşk yaşayan Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, ilişkilerini evlilik yolunda bir adım daha ileriye taşıdı. Ünlü çift, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
"İŞTE DÖNÜM NOKTASI"
Mutlu günlerinden romantik kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşan ikili, gönderilerine "İşte dönüm noktası 14.11.26" notunu düştü. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar, sosyal medyada gündem olurken çiftin mutluluğuna hayranları da ortak oldu.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞDI
Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu'nun nişan kareleri, sanat dünyasından da yoğun ilgi gördü. Güzel oyuncu Cemre Baysel, "Çok güzelsiniz çok!" yorumuyla çifti tebrik etti.
İlayda Alişan, "Maşallah" diyerek mutluluklarına ortak olurken Ata Demirer ise "Tebrikler canlar, mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Murat Cemcir de "Maşallah canım Şifa, tebrikler. Allah nazardan saklasın" sözleriyle ünlü çifte iyi dileklerini iletti.
EVLİLİK TEKLİFİ AMSTERDAM'DA GELMİŞTİ
Öte yandan, Şifanur Gül'ün geçtiğimiz yıl aldığı romantik evlilik teklifi de uzun süre konuşulmuştu. 28'inci yaş gününü Amsterdam'da kutlayan güzel oyuncu, sevgilisi Berk Bakioğlu'nun sürpriz evlilik teklifiyle büyük mutluluk yaşamıştı.
Parmağındaki yüzüğü sosyal medya hesabından paylaşan Gül, "En zor yaşımı tamamladım, bay 27. Sonuna kadar devam edenler, sonu sürprizli. Tüm dileklerim seninle" ifadelerini kullanmıştı.
GÖZLER DÜĞÜN TARİHİNE ÇEVRİLDİ
Nişan töreni öncesinde evlilik hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Şifanur Gül, isteme ve nişanın birlikte yapılacağını söylemişti. 14 Kasım 2026'da nişanlanan çiftin düğün tarihi ise henüz netleşmedi.
Romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu'nun ne zaman nikâh masasına oturacağı şimdiden merak konusu oldu.