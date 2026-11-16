Kutsi üçüncü kez nikâh masasına oturdu! Sevda Sönmez'in transparan gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, Sevda Sönmez ile gözlerden uzak düzenlenen törenle 15 Kasım akşamı üçüncü kez dünyaevine girdi. Çiftin nikâhından paylaşılan kareler kısa sürede gündem olurken, yeni gelinin kıyafet tercihi sosyal medyayı ikiye böldü.
Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan, "Doktorlar" dizisindeki Dr. Levent Atahanlı karakteriyle de hafızalara kazınan Kutsi, özel hayatında yeni bir sayfa açtı.
Daha önce iki evlilik yapan ünlü sanatçı, 15 Kasım pazar akşamı kıyılan nikâhla Sevda Sönmez ile hayatını birleştirdi.
Bir süredir birlikteliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikâh törenini tercih etti.
Kutsi ile Sönmez'in bu özel gününden paylaşılan kareler, sanatçının takipçilerinin de ilgisini çekti.
"ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİM"
Çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmayan isimlerden biri de AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'dı. Nikâh şahitliğini üstlenen Bayram, törene ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda'nın bu mutlu günlerinde nikâh şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda'ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin."
GELİNLİĞİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Nikâh töreninden yansıyan görüntülerde Sevda Sönmez'in gelinlik tercihi de dikkatlerden kaçmadı. Transparan detayların öne çıktığı tasarım, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
Bazı kullanıcılar Sönmez'in gelinliğini beğenirken bazıları ise tercihini eleştirdi. Böylece çiftin nikâhı kadar gelinliğin detayları da konuşuldu.
SEVDA SÖNMEZ KİMDİR?
Evlilik haberinin ardından gözler, Kutsi'nin hayatını birleştirdiği Sevda Sönmez'e çevrildi. Bir süredir ünlü sanatçıyla birlikte olan Sönmez, yaşamını magazin dünyasından ve kameralardan uzak sürdürmeyi tercih ediyor.
Sönmez'in yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve mesleğine ilişkin ayrıntılar ise paylaşılmadı.
KUTSİ'NİN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ
Kutsi, ilk evliliğini 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile yaptı. Bu birliktelikten Ceylin Ada ve Lila adında iki kızı olan sanatçı, 2015 yılında Bayraktutar ile yollarını ayırdı.
İkinci kez Mart 2021'de Gaziantep'te Sibel Ülker ile nikâh masasına oturan Kutsi, o evliliğinin de sona ermesinin ardından Sevda Sönmez ile üçüncü kez dünyaevine girdi.
MÜZİKTEN EKRANA UZANAN KARİYER
Asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan sanatçı, 16 Mart 1973'te Malatya'da dünyaya geldi. Profesyonel müzik yolculuğuna 2000 yılında yayımladığı "Aşk Payını Aldı" albümüyle başlayan Kutsi, şarkıcılığının yanı sıra besteci, söz yazarı ve oyuncu kimliğiyle de tanındı.
"Doktorlar" ile oyunculuk kariyerinde geniş kitlelere ulaşan sanatçı; "Huzur Sokağı", "Kalbimdeki Deniz" ve "Benim Adım Melek" gibi dizilerde de başrol üstlendi.
2013 yılında Veliaht programında jüri üyeliği yapan Kutsi, 2015 yılında Beyaz Yalan dizisinde Demir Güner rolünü üstlendi. 2016 yılında Kırgın Çiçekler dizisine konuk oyuncu olarak katıldı.
2022 yılında Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Kutsi, 2023 yılında Üvey Anne dizisinde Faruk rolüyle izleyici karşısına çıktı. 2026 yılında ise Tuzlu Kahve dizisinde doktor karakterini canlandırdı.