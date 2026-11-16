Bazı kullanıcılar Sönmez'in gelinliğini beğenirken bazıları ise tercihini eleştirdi. Böylece çiftin nikâhı kadar gelinliğin detayları da konuşuldu.

Nikâh töreninden yansıyan görüntülerde Sevda Sönmez'in gelinlik tercihi de dikkatlerden kaçmadı. Transparan detayların öne çıktığı tasarım, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Sönmez'in yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve mesleğine ilişkin ayrıntılar ise paylaşılmadı.

Evlilik haberinin ardından gözler, Kutsi'nin hayatını birleştirdiği Sevda Sönmez'e çevrildi. Bir süredir ünlü sanatçıyla birlikte olan Sönmez, yaşamını magazin dünyasından ve kameralardan uzak sürdürmeyi tercih ediyor.

KUTSİ'NİN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

Kutsi, ilk evliliğini 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile yaptı. Bu birliktelikten Ceylin Ada ve Lila adında iki kızı olan sanatçı, 2015 yılında Bayraktutar ile yollarını ayırdı.

İkinci kez Mart 2021'de Gaziantep'te Sibel Ülker ile nikâh masasına oturan Kutsi, o evliliğinin de sona ermesinin ardından Sevda Sönmez ile üçüncü kez dünyaevine girdi.