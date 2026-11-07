Önceki akşam katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şifanur Gül, düğün için henüz erken olduğunu ancak nişan hazırlıklarına odaklandıklarını belirtti.

Fotoğraflar: Sosyal medya

2. Sayfa'nın aktardığı bilgilere göre oyuncu, "Düğün tarihi belli değil. Şimdi nişan hazırlığındayız. Tatlı bir heyecanımız var. İsteme ve nişan haftaya olacak" sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Çiftin bu kararı sevenlerinden yoğun tebrik mesajı aldı.

Şifanur Gül

Berk Bakioğlu