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Doğum gününde parlayan tektaş yüzüğüyle dikkat çekmişti! Şifanur Gül nişan tarihini duyurdu

Ünlü oyuncu Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Amsterdam'da aldığı evlilik teklifinin ardından hazırlıklara başlayan Gül, isteme ve nişan merasiminin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini duyurdu.

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Doğum gününde parlayan tektaş yüzüğüyle dikkat çekmişti! Şifanur Gül nişan tarihini duyurdu

Ekranların sevilen yüzlerinden Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Uzun süredir gözlerden uzak bir aşk yaşayan ünlü çift, attıkları bu yeni adımla hayranlarını sevindirdi.

Şifanur Gül.Şifanur Gül.

AMSTERDAM'DA GELEN ROMANTİK TEKLİF

Kırmızı Oda, Hayatımın Şansı, Altın Kafes, Terzi ve Kuş Uçuşu gibi yapımlarda rol alan Şifanur Gül, doğum gününde sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan evlilik teklifi almıştı.

Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu.Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu.

Bu özel anı takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, parmağındaki yüzüğü göstererek "En zor yaşımı tamamladım, bay 27. Sonuna kadar devam edenler, sonu sürprizli. Tüm dileklerim seninle" notunu düşmüştü.

Ünlü çiftin nişan tarihi belli oldu.Ünlü çiftin nişan tarihi belli oldu.

"İSTEME VE NİŞAN HAFTAYA OLACAK"

Önceki akşam katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şifanur Gül, düğün için henüz erken olduğunu ancak nişan hazırlıklarına odaklandıklarını belirtti.

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

2. Sayfa'nın aktardığı bilgilere göre oyuncu, "Düğün tarihi belli değil. Şimdi nişan hazırlığındayız. Tatlı bir heyecanımız var. İsteme ve nişan haftaya olacak" sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Çiftin bu kararı sevenlerinden yoğun tebrik mesajı aldı.

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