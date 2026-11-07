Doğum gününde parlayan tektaş yüzüğüyle dikkat çekmişti! Şifanur Gül nişan tarihini duyurdu
Ünlü oyuncu Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Amsterdam'da aldığı evlilik teklifinin ardından hazırlıklara başlayan Gül, isteme ve nişan merasiminin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini duyurdu.
Ekranların sevilen yüzlerinden Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Uzun süredir gözlerden uzak bir aşk yaşayan ünlü çift, attıkları bu yeni adımla hayranlarını sevindirdi.
AMSTERDAM'DA GELEN ROMANTİK TEKLİF
Kırmızı Oda, Hayatımın Şansı, Altın Kafes, Terzi ve Kuş Uçuşu gibi yapımlarda rol alan Şifanur Gül, doğum gününde sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan evlilik teklifi almıştı.
Bu özel anı takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, parmağındaki yüzüğü göstererek "En zor yaşımı tamamladım, bay 27. Sonuna kadar devam edenler, sonu sürprizli. Tüm dileklerim seninle" notunu düşmüştü.
"İSTEME VE NİŞAN HAFTAYA OLACAK"
Önceki akşam katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şifanur Gül, düğün için henüz erken olduğunu ancak nişan hazırlıklarına odaklandıklarını belirtti.
2. Sayfa'nın aktardığı bilgilere göre oyuncu, "Düğün tarihi belli değil. Şimdi nişan hazırlığındayız. Tatlı bir heyecanımız var. İsteme ve nişan haftaya olacak" sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Çiftin bu kararı sevenlerinden yoğun tebrik mesajı aldı.