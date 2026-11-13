Fazıl Say ile Hande Küden arasında kriz! İlk konserin ardından istifa geldi
Sanat direktörlüğünü Fazıl Say'ın üstlendiği Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nda ilk konserin ardından beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi Hande Küden, provalarda Fazıl Say'ın kendisine yönelik tavırlarını eleştirerek istifa ettiğini duyurdu. Ünlü kemancının açıklamaları klasik müzik dünyasında tartışma yarattı.
Sanat direktörlüğünü Fazıl Say'ın üstlendiği Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nda daha ilk konserin ardından büyük bir kriz patlak verdi.
Dünyanın en prestijli klasik müzik topluluklarından Berlin Filarmoni Orkestrası'nın da üyesi olan keman sanatçısı Hande Küden, başkemancı olarak sahne aldığı orkestranın provalarında Fazıl Say'la sorun yaşadı.
YAŞANANLARI ANLATTI
Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre sanatçı, sosyal medya hesabından da yaşananları anlattı.
KENDİSİNE KARŞI AŞAĞILAYICI TAVIRLAR
Sanatçı Küden, Say'ın kendisine karşı aşağılayıcı tavırlar sergilediğini öne sürerek, ünlü sanatçıyla bir daha çalışmayacağını açıkladı.
"DEVAM ETMESİ EN BÜYÜK DİLEĞİMDİR"
Küden, yaşanan krize rağmen istifa ettiği Özyeğin Filarmoni'ye ise "Bu güzel projenin sağlıklı bir şekilde uzun yıllar devam etmesi en büyük dileğimdir" diyerek başarı diledi.
ORKESTRA ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Hande Küden, ikinci bir açıklama daha yaparak yaşanan süreçte kendisini destekleyen orkestra üyelerine teşekkür etti.