"DEVAM ETMESİ EN BÜYÜK DİLEĞİMDİR"

Küden, yaşanan krize rağmen istifa ettiği Özyeğin Filarmoni'ye ise "Bu güzel projenin sağlıklı bir şekilde uzun yıllar devam etmesi en büyük dileğimdir" diyerek başarı diledi.