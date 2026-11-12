Sosyal medyada paylaşılan klip karesinin altına yorum yapan bir takipçi, şarkının sözlerini hedef alarak ʺAşağılık bir durum buʺ ifadelerini kullandı. Bir sosyal medya kullanıcısı, şarkının sözlerine yönelik yaptığı paylaşımda "Hiç sevmiyorum şu tarzı. 'Biri geldi aldı elimden doyamadım' diyor. Aşağılık bir durum bu. Elden alınamaz düzgün sevmeye değer şeyler unutursun gider" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Şarkının sözlerine yönelik bu yoruma sessiz kalmayan Deniz Seki, takipçisine doğrudan yanıt verdi. "BEN BU ŞARKIYI RAHMETLİ BABAMA YAZDIM" Paylaşımın ardından konuya sessiz kalmayan Deniz Seki, söz konusu eleştiriye sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Ünlü sanatçı açıklamasında ʺBen bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Elimden onu alan Allah olduğu için hesabını soramadım haliyleʺ sözlerine yer verdi. Şarkının bilinmeyen ve oldukça duygusal olan arka planını paylaşan ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Canım nerenden anladığına bağlı. Ben bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Elimden onu alan Allah olduğu için hesabını soramadım haliyle, belki böyle dinlediğinde sevebilirsin."