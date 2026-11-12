Yıllardır aşk şarkısı sanılıyordu! Deniz Seki’nin takipçisine verdiği yanıtla ortaya çıkan acı gerçek
Şarkıcı Deniz Seki, Instagram’da 2005 yılına ait "Doyamadım" şarkısıyla ilgili eleştiride bulunan bir sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi. Şarkının sözlerini eleştiren kullanıcıya seslenen Seki, eseri merhum babasına yazdığını belirterek gerçeği ilk kez bu kadar net açıkladı.
Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Deniz Seki, sosyal medya platformunda karşılaştığı bir eleştiri üzerine yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.
Yıllar önce müzikseverlerle buluşturduğu ve hafızalara kazınan "Doyamadım" şarkısının hikayesini anlatan ünlü sanatçının sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİYE YANIT VERDİ
Müzik dünyasında iz bırakan şarkılarıyla tanınan Deniz Seki'nin 2005 tarihli "Doyamadım" adlı eseri, sosyal medyada müzikseverler arasında yeniden gündeme geldi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, şarkının sözlerine yönelik yaptığı paylaşımda "Hiç sevmiyorum şu tarzı. 'Biri geldi aldı elimden doyamadım' diyor. Aşağılık bir durum bu. Elden alınamaz düzgün sevmeye değer şeyler unutursun gider" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
"BEN BU ŞARKIYI RAHMETLİ BABAMA YAZDIM"
Paylaşımın ardından konuya sessiz kalmayan Deniz Seki, söz konusu eleştiriye sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Şarkının bilinmeyen ve oldukça duygusal olan arka planını paylaşan ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Canım nerenden anladığına bağlı. Ben bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Elimden onu alan Allah olduğu için hesabını soramadım haliyle, belki böyle dinlediğinde sevebilirsin."
Deniz Seki'nin bu samimi ve yürek burkan açıklaması, şarkıyı yıllardır farklı bir duyguyla dinleyen takipçilerini derinden etkilerken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.
Şarkının nakarat kısmı:
Seni öpmeye, koklamaya doyamadım
Biri geldi, aldı elimden, soramadım
Buna karşı gelinmez, biliyorum
Göz göre göre buna teslim oluyorum