UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Yıllardır aşk şarkısı sanılıyordu! Deniz Seki’nin takipçisine verdiği yanıtla ortaya çıkan acı gerçek

Şarkıcı Deniz Seki, Instagram’da 2005 yılına ait "Doyamadım" şarkısıyla ilgili eleştiride bulunan bir sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi. Şarkının sözlerini eleştiren kullanıcıya seslenen Seki, eseri merhum babasına yazdığını belirterek gerçeği ilk kez bu kadar net açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yıllardır aşk şarkısı sanılıyordu! Deniz Seki’nin takipçisine verdiği yanıtla ortaya çıkan acı gerçek

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Deniz Seki, sosyal medya platformunda karşılaştığı bir eleştiri üzerine yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Yıllar önce müzikseverlerle buluşturduğu ve hafızalara kazınan "Doyamadım" şarkısının hikayesini anlatan ünlü sanatçının sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medyada 2005 tarihli şarkısına yönelik yapılan bir eleştiriye verdiği yanıtla gündeme geldi.Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medyada 2005 tarihli şarkısına yönelik yapılan bir eleştiriye verdiği yanıtla gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİYE YANIT VERDİ

Müzik dünyasında iz bırakan şarkılarıyla tanınan Deniz Seki'nin 2005 tarihli "Doyamadım" adlı eseri, sosyal medyada müzikseverler arasında yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan klip karesinin altına yorum yapan bir takipçi, şarkının sözlerini hedef alarak ʺAşağılık bir durum buʺ ifadelerini kullandı.Sosyal medyada paylaşılan klip karesinin altına yorum yapan bir takipçi, şarkının sözlerini hedef alarak ʺAşağılık bir durum buʺ ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, şarkının sözlerine yönelik yaptığı paylaşımda "Hiç sevmiyorum şu tarzı. 'Biri geldi aldı elimden doyamadım' diyor. Aşağılık bir durum bu. Elden alınamaz düzgün sevmeye değer şeyler unutursun gider" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Şarkının sözlerine yönelik bu yoruma sessiz kalmayan Deniz Seki, takipçisine doğrudan yanıt verdi.Şarkının sözlerine yönelik bu yoruma sessiz kalmayan Deniz Seki, takipçisine doğrudan yanıt verdi.

"BEN BU ŞARKIYI RAHMETLİ BABAMA YAZDIM"

Paylaşımın ardından konuya sessiz kalmayan Deniz Seki, söz konusu eleştiriye sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Ünlü sanatçı açıklamasında ʺBen bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Elimden onu alan Allah olduğu için hesabını soramadım haliyleʺ sözlerine yer verdi.Ünlü sanatçı açıklamasında ʺBen bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Elimden onu alan Allah olduğu için hesabını soramadım haliyleʺ sözlerine yer verdi.

Şarkının bilinmeyen ve oldukça duygusal olan arka planını paylaşan ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Canım nerenden anladığına bağlı. Ben bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Elimden onu alan Allah olduğu için hesabını soramadım haliyle, belki böyle dinlediğinde sevebilirsin."

Deniz Seki'nin açıklaması, şarkının ardındaki duygusal hikayeyi öğrenen takipçilerinin dikkatini çekti.Deniz Seki'nin açıklaması, şarkının ardındaki duygusal hikayeyi öğrenen takipçilerinin dikkatini çekti.

Deniz Seki'nin bu samimi ve yürek burkan açıklaması, şarkıyı yıllardır farklı bir duyguyla dinleyen takipçilerini derinden etkilerken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Şarkının nakarat kısmı:

Seni öpmeye, koklamaya doyamadım

Biri geldi, aldı elimden, soramadım

Buna karşı gelinmez, biliyorum

Göz göre göre buna teslim oluyorum

Altı Üstü İstanbul dizisi 65. Rose d'Or Ödülleri'nde finalist oldu
SONRAKİ HABER

65. Rose d'Or Ödülleri'nde finalist oldu
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler