'İçimizdeki Ateş', 'Son Nefesime Kadar' ve 'Aile Saadeti' gibi dizilerdeki performansıyla tanınan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak kız kardeşiyle çektiği samimi videoyla dikkatleri üzerine çekti.

İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi Duru Yazıcı. KIZ KARDEŞİYLE VERDİĞİ POZLAR GÜNDEM OLDU Özel hayatında yakaladığı mutlulukla adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Yazıcı, bu kez kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşi Duru Yazıcı ile birlikte geçirdiği eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sundu.