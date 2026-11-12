“Gerçek Barbie’ler” İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi Duru Yazıcı sosyal medyayı yıktı geçti
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşi Duru Yazıcı ile birlikte verdiği neşeli pozları ve eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken iki kardeş, takipçilerinden 'Barbie' benzetmeleri ve binlerce beğeni aldı.
'İçimizdeki Ateş', 'Son Nefesime Kadar' ve 'Aile Saadeti' gibi dizilerdeki performansıyla tanınan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak kız kardeşiyle çektiği samimi videoyla dikkatleri üzerine çekti.
KIZ KARDEŞİYLE VERDİĞİ POZLAR GÜNDEM OLDU
Özel hayatında yakaladığı mutlulukla adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Yazıcı, bu kez kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşi Duru Yazıcı ile birlikte geçirdiği eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sundu.
"BARBİE" BENZETMELERİ YAĞDI
İki kardeşin bir arada yer aldığı neşeli video ve samimi halleri kısa süre içinde sosyal medyada binlerce beğeni topladı.
Birbirlerine olan şaşırtıcı benzerlikleriyle dikkat çeken ikiliyi gören sevenleri, paylaşıma "Barbie" yorumları yapmadan geçemedi.
Yazıcı kardeşler için "Gerçek Barbie'ler", "İkizi kadar benziyor!", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı. Kardeşlerin bu eğlenceli ve uyumlu halleri kısa sürede magazin dünyasında da büyük ses getirdi.