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“Gerçek Barbie’ler” İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi Duru Yazıcı sosyal medyayı yıktı geçti

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşi Duru Yazıcı ile birlikte verdiği neşeli pozları ve eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken iki kardeş, takipçilerinden 'Barbie' benzetmeleri ve binlerce beğeni aldı.

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“Gerçek Barbie’ler” İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi Duru Yazıcı sosyal medyayı yıktı geçti

'İçimizdeki Ateş', 'Son Nefesime Kadar' ve 'Aile Saadeti' gibi dizilerdeki performansıyla tanınan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak kız kardeşiyle çektiği samimi videoyla dikkatleri üzerine çekti.

İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi Duru Yazıcı.İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi Duru Yazıcı.

KIZ KARDEŞİYLE VERDİĞİ POZLAR GÜNDEM OLDU

Özel hayatında yakaladığı mutlulukla adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Yazıcı, bu kez kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşi Duru Yazıcı ile birlikte geçirdiği eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşi Duru Yazıcı ile birlikte çektiği eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşi Duru Yazıcı ile birlikte çektiği eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BARBİE" BENZETMELERİ YAĞDI

İki kardeşin bir arada yer aldığı neşeli video ve samimi halleri kısa süre içinde sosyal medyada binlerce beğeni topladı.

Video Oynatma İkonu İpek Filiz Yazıcı ve kardeşine 'Barbie' benzetmesi

İki kardeşin bir arada yer aldığı neşeli pozlar ve samimi halleri kısa sürede binlerce beğeni topladı.İki kardeşin bir arada yer aldığı neşeli pozlar ve samimi halleri kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Birbirlerine olan şaşırtıcı benzerlikleriyle dikkat çeken ikiliyi gören sevenleri, paylaşıma "Barbie" yorumları yapmadan geçemedi.

Birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken Yazıcı kardeşlere takipçilerinden 'Barbie' benzetmeleri yapıldı.Birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken Yazıcı kardeşlere takipçilerinden 'Barbie' benzetmeleri yapıldı.

Yazıcı kardeşler için "Gerçek Barbie'ler", "İkizi kadar benziyor!", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı. Kardeşlerin bu eğlenceli ve uyumlu halleri kısa sürede magazin dünyasında da büyük ses getirdi.

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