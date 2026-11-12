Evliliklerinde kriz olduğu öne sürülmüştü! Selahattin Paşalı'dan o iddialara yazılı açıklama
Oyuncu Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ile boşanma kararı aldıkları yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Katıldığı bir davette tek başına görüntülenmesinin ardından gündeme gelen ayrılık söylentileri üzerine Paşalı, menajerlik şirketinin yazılı açıklamasını paylaşarak iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
'Ömer', 'Masumiyet Müzesi' ve 'Kıskanmak' gibi projelerle tanınan oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları öne sürüldü. 2022 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çift hakkındaki iddialara oyuncu cephesinden açıklama geldi.
BOŞANMA İDDİALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çifti, aylar önce de evliliklerinde kriz yaşandığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. İkili, o dönemde yaptıkları ortak yazılı açıklamada zor bir süreçten geçtiklerini ve kendi içlerinde bazı konuları çözmeye çalıştıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.
Bu açıklamanın ardından birlikte tatile çıkan çiftin ilişkilerindeki sorunları geride bıraktığı düşünülmüştü. Ancak Selahattin Paşalı'nın geçtiğimiz günlerde bir davete tek başına katılması üzerine çiftin boşanma kararı aldığı yeniden ileri sürüldü.
MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından sessizliğini bozan Selahattin Paşalı, menajerlik şirketi tarafından hazırlanan yazılı açıklamayı sosyal medya hesabından yayınladı.
Aile birliğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir. Kamuoyuna açık bir mesleği icra etmek, kişinin özel hayatı hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini ve bunların haber adı altında sunulmasını kabul etmesini gerektirmez"