'Ömer', 'Masumiyet Müzesi' ve 'Kıskanmak' gibi projelerle tanınan oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları öne sürüldü. 2022 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çift hakkındaki iddialara oyuncu cephesinden açıklama geldi.

2022 yılında dünyaevine giren ve Leyla Pera adında bir kızları bulunan çift, aylar önce zor bir süreçten geçtiklerini açıklamış ve ardından birlikte tatile çıkmıştı.

BOŞANMA İDDİALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çifti, aylar önce de evliliklerinde kriz yaşandığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. İkili, o dönemde yaptıkları ortak yazılı açıklamada zor bir süreçten geçtiklerini ve kendi içlerinde bazı konuları çözmeye çalıştıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.