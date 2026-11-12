4 yıl önce başlayan büyük aşk! Murat Başaran'dan eşine yıl dönümünde romantik kutlama
90'lı yıllara damga vuran şarkıların sahibi Murat Başaran, 2023 yılında evlendiği eşi Ayten Öztürk ile tanışma yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Çiftin 12 Kasım 2022'de başlayan hikayesi takipçilerinden ilgi gördü.
"Gülümse Anne", "Sana Ölürüm" ve "Nankör" gibi unutulmaz eserlerle tanınan ünlü sanatçı Murat Başaran, özel hayatındaki mutluluğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
2023 yılında Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturan ve ardından görkemli bir düğünle Ayten Öztürk ile hayatını birleştiren Başaran, eşiyle ilk kez tanıştığı o özel günü unutmadı.
TANIŞMA YIL DÖNÜMÜNÜ DUYGUSAL SÖZLERLE KUTLADI
Hayatını birleştirdiği eşiyle 12 Kasım 2022 tarihinde yollarının kesiştiğini belirten Murat Başaran, sosyal medya hesabından romantik bir kutlama mesajı yayınladı.
Eşine duyduğu sevgiyi dile getiren ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ayten'im, güzel eşim... 12 Kasım 2022, seni ilk tanıdığım gün... Belki o gün hayatımın en güzel hikayesinin başlayacağını bilmiyordum ama şimdi geriye dönüp baktığımda o hikayeye her gün 'iyi ki' diyebiliyorum... İyi ki o gün karşıma çıkmışsın. Seninle geçen her gün, birlikte biriktirdiğimiz her an benim için çok kıymetli."
Romantik bir paylaşıma imza atan ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi ki kalbime dokunmuşsun, iyi ki hayatımın en güzel yerine tahtını koymuşsun. Seni çok seviyorum bir tanem. Dün de bugün de yarın da... İyi ki benimlesin..."
Murat Başaran'ın eşi Ayten Öztürk için kaleme aldığı bu duygusal ve romantik paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyadaki takipçilerinden büyük beğeni ve tebrik mesajları aldı.