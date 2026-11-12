"Ayten'im, güzel eşim... 12 Kasım 2022, seni ilk tanıdığım gün... Belki o gün hayatımın en güzel hikayesinin başlayacağını bilmiyordum ama şimdi geriye dönüp baktığımda o hikayeye her gün 'iyi ki' diyebiliyorum... İyi ki o gün karşıma çıkmışsın. Seninle geçen her gün, birlikte biriktirdiğimiz her an benim için çok kıymetli."

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında adından söz ettiren çiftin kutlama paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Romantik bir paylaşıma imza atan ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi ki kalbime dokunmuşsun, iyi ki hayatımın en güzel yerine tahtını koymuşsun. Seni çok seviyorum bir tanem. Dün de bugün de yarın da... İyi ki benimlesin..."

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Murat Başaran'ın eşi Ayten Öztürk için kaleme aldığı bu duygusal ve romantik paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyadaki takipçilerinden büyük beğeni ve tebrik mesajları aldı.

Murat Başaran