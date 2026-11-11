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Serenay Sarıkaya'nın pozları Hande Erçel'i hatırlattı! 6 yıl önceki çekimle aynı detaylar

Serenay Sarıkaya'nın yeni kampanya çekimleri, sosyal medyada beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü oyuncunun pozları, Hande Erçel'in yıllar önceki fotoğraflarıyla karşılaştırıldı. İki çekim arasındaki dikkat çekici detaylar ise takipçileri ikiye böldü.

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Serenay Sarıkaya'nın pozları Hande Erçel'i hatırlattı! 6 yıl önceki çekimle aynı detaylar

Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, bu kez şok edici bir konsept benzerliğiyle sosyal medyayı adeta salladı.

Tartışmanın fitili, Sarıkaya'nın 2026 yılında kamera karşısına geçtiği kampanya çekimlerinin yayınlanmasıyla ateşlendi.

Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in pozlarında dikkat çeken benzerlik. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in pozlarında dikkat çeken benzerlik. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

6 YIL SONRA AYNI KONSEPT

Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre sosyal medya kullanıcıları, çekimlerin kamera arkası görüntüleri sızar sızmaz bu yeni karelerin, Erçel'in 2020 yılında gerçekleştirdiği ikonik fotoğraf çekimleriyle olan çarpıcı benzerliğini ortaya çıkardı.

Serenay Sarıkaya'nın pozları Hande Erçel'i hatırlattı! 6 yıl önceki çekimle aynı detaylar-3

KONSEPT BİREBİR AYNI

Aradaki 6 yıllık zaman farkına rağmen konseptlerin neredeyse birebir aynı olması tartışma konusu oldu.

Serenay Sarıkaya'nın pozları Hande Erçel'i hatırlattı! 6 yıl önceki çekimle aynı detaylar-4

DETAYLAR BİLE AYNI

İki çekim arasındaki detaylar ise takipçilere "bu kadarı da tesadüf mü" dedirtti.

Serenay Sarıkaya'nın pozları Hande Erçel'i hatırlattı! 6 yıl önceki çekimle aynı detaylar-5

DEĞİŞMEYEN DEKORASYON VE TASARIM

İlk olarak Erçel'in 2020'deki çekiminde kullanılan eski model tüplü televizyonlar, monitör kutuları ve yere saçılan karmaşık siyah kablolar, Sarıkaya'nın 2026 yılındaki yeni çekiminde de başrolde yer alıyor.

Serenay Sarıkaya'nın pozları Hande Erçel'i hatırlattı! 6 yıl önceki çekimle aynı detaylar-6

POZLAR DA BİRBİRİNE BENZER

Sadece dekor değil; oyuncuların televizyon kutularının üzerine basarak verdikleri pozların benzerliği de yan yana getirilerek kıyaslanıyor.

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