Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, bu kez şok edici bir konsept benzerliğiyle sosyal medyayı adeta salladı. Tartışmanın fitili, Sarıkaya'nın 2026 yılında kamera karşısına geçtiği kampanya çekimlerinin yayınlanmasıyla ateşlendi.

Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'in pozlarında dikkat çeken benzerlik. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) 6 YIL SONRA AYNI KONSEPT Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre sosyal medya kullanıcıları, çekimlerin kamera arkası görüntüleri sızar sızmaz bu yeni karelerin, Erçel'in 2020 yılında gerçekleştirdiği ikonik fotoğraf çekimleriyle olan çarpıcı benzerliğini ortaya çıkardı.