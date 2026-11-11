Serenay Sarıkaya'nın pozları Hande Erçel'i hatırlattı! 6 yıl önceki çekimle aynı detaylar
Serenay Sarıkaya'nın yeni kampanya çekimleri, sosyal medyada beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü oyuncunun pozları, Hande Erçel'in yıllar önceki fotoğraflarıyla karşılaştırıldı. İki çekim arasındaki dikkat çekici detaylar ise takipçileri ikiye böldü.
Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, bu kez şok edici bir konsept benzerliğiyle sosyal medyayı adeta salladı.
Tartışmanın fitili, Sarıkaya'nın 2026 yılında kamera karşısına geçtiği kampanya çekimlerinin yayınlanmasıyla ateşlendi.
6 YIL SONRA AYNI KONSEPT
Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre sosyal medya kullanıcıları, çekimlerin kamera arkası görüntüleri sızar sızmaz bu yeni karelerin, Erçel'in 2020 yılında gerçekleştirdiği ikonik fotoğraf çekimleriyle olan çarpıcı benzerliğini ortaya çıkardı.
KONSEPT BİREBİR AYNI
Aradaki 6 yıllık zaman farkına rağmen konseptlerin neredeyse birebir aynı olması tartışma konusu oldu.
DETAYLAR BİLE AYNI
İki çekim arasındaki detaylar ise takipçilere "bu kadarı da tesadüf mü" dedirtti.
DEĞİŞMEYEN DEKORASYON VE TASARIM
İlk olarak Erçel'in 2020'deki çekiminde kullanılan eski model tüplü televizyonlar, monitör kutuları ve yere saçılan karmaşık siyah kablolar, Sarıkaya'nın 2026 yılındaki yeni çekiminde de başrolde yer alıyor.
POZLAR DA BİRBİRİNE BENZER
Sadece dekor değil; oyuncuların televizyon kutularının üzerine basarak verdikleri pozların benzerliği de yan yana getirilerek kıyaslanıyor.
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