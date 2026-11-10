Karnı burnunda ilk doğum günü kutlaması! Gökçe Bahadır’ın göbek açık parti tarzı
45 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır, anne olmak için gün sayarken doğum gününü karnı burnunda kutladı. Ünlü oyuncunun göbek açık bir kombinle katıldığı partideki neşeli anları ve belirginleşen karnı dikkat çekti.
"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerde rol alan Gökçe Bahadır, hamilelik heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Emir Ersoy'un sosyal medyadaki romantik kutlamasının ardından, ünlü oyuncunun doğum günü kutlamasına ait neşeli görüntüler ortaya çıktı. 45 yaşında ilk kez anne olmaya hazırlanan Bahadır'ın doğum günündeki mutlu halleri gözlerden kaçmadı.
Gökçe Bahadır’ın karnı burnunda ilk doğum günü kutlaması
DOĞUM GÜNÜNDE HAMİLELİK HEYECANI
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Emir Ersoy'un eşine sosyal medyadan yazdığı aşk dolu mesajın yankıları sürerken, çiftin yakın dostlarıyla birlikte gerçekleştirdiği doğum günü kutlamasının görüntüleri de gün yüzüne çıktı.
KARNI BURNUNDA İLK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Paylaşılan videoda, 45 yaşına giren hamile oyuncu Gökçe Bahadır'ın hamilelik heyecanı ve neşesi açıkça görüldü.
Şık tarzı ve büyüyen karnıyla dikkat çeken Bahadır, doğum günü pastasının mumlarını üflerken büyük bir mutluluk yaşadı.
Yakın arkadaş eşliğinde kutlanan yeni yaş partisinde, ünlü çiftin romantik anları ve samimi halleri kameralara yansıdı.
Kutlama boyunca enerjisiyle göz dolduran güzel oyuncunun doğum günü kareleri kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.
NE OLMUŞTU?
Ersoy, eşine olan sevgisini şu romantik sözlerle dile getirmişti: "Sen benim, bu minik kızların, ve henüz bu karelerde yer almayan ama yakında tüm fotoğraflarımızın içinde olacak hayatımızın neşesinin ve tüm bu dünyanın başına gelmiş en güzel, en hisli, en tatlı, en duygusal, en eğlenceli ve en temiz kalpli meleğisin. Seni her halinle seviyorum... İyi ki sen..."