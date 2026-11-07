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Kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı! Afra Saraçoğlu sevgilisinin önüne siper oldu

Oyuncu Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu, Taksim'de bir tiyatro çıkışında ilk kez birlikte objektiflere takıldı. Kameraları görünce panikleyen çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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Kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı! Afra Saraçoğlu sevgilisinin önüne siper oldu

Daha önce Kopenhag ve Madrid tatillerindeki gizli fotoğraflarla aşkları belgelenen Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu çifti, artık İstanbul sokaklarında da kameralardan kaçamıyor.

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu Taksim'de görüntülendi.Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu Taksim'de görüntülendi.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, oyuncu Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu, Taksim'de bir tiyatro çıkışında objektiflere takıldı.

Saraçoğlu, sevgilisiyle izlediği tiyatro oyunu hakkında konuştu.Saraçoğlu, sevgilisiyle izlediği tiyatro oyunu hakkında konuştu.

Yakın bir arkadaşlarının yönettiği oyunu izlediklerini belirten oyuncu, "Güzeldi, arkadaşımız yönetmenlik yapıyordu" diyerek geceden keyif aldıklarını söyledi.

Afra Saraçoğlu sevgilisini korumak için hemen araya girdi.Afra Saraçoğlu sevgilisini korumak için hemen araya girdi.

POYRAZ YOSMAOĞLU'NUN ÖNÜNE SİPER OLDU

Özel hayatlarına dair soruları yanıtsız bırakan Saraçoğlu, kameralar karşısında çekingen davranan sevgilisini korumak için hemen araya girdi.

ʺÇok alışkın değil, yapmasak olur mu?ʺ diyerek ricada bulunduʺÇok alışkın değil, yapmasak olur mu?ʺ diyerek ricada bulundu

Poyraz Yosmaoğlu'nun medyanın spot ışıklarına alışkın olmadığını belirten ünlü oyuncu, muhabirlere "Çok alışkın değil, yapmasak olur mu?" ricasında bulunarak röportajı kısa kesti.

Afra Saraçoğlu.Afra Saraçoğlu.

KOPENHAG'TAN İSTANBUL'A!

Çiftin aşkı daha önce Kopenhag ve Madrid tatillerinde hayranları tarafından çekilen gizli fotoğraflarla belgelenmişti.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında "Her şey çok güzel gidiyor, nazar değmesin" açıklamasını yapmıştı.

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