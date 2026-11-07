Afra Saraçoğlu sevgilisini korumak için hemen araya girdi. POYRAZ YOSMAOĞLU'NUN ÖNÜNE SİPER OLDU Özel hayatlarına dair soruları yanıtsız bırakan Saraçoğlu, kameralar karşısında çekingen davranan sevgilisini korumak için hemen araya girdi.

ʺÇok alışkın değil, yapmasak olur mu?ʺ diyerek ricada bulundu Poyraz Yosmaoğlu'nun medyanın spot ışıklarına alışkın olmadığını belirten ünlü oyuncu, muhabirlere "Çok alışkın değil, yapmasak olur mu?" ricasında bulunarak röportajı kısa kesti.