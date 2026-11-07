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Dergiler ve reklamlardan sonra dizi temposu! Neslihan Atagül evindeki yeni düzeni anlattı

Oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile olan aile yaşantısı ve yaklaşan set temposu hakkında dikkat çeken detaylar paylaştı. Oğlunun geleceği için ince eleyip sık dokuyan ünlü oyuncu, evde yeni bir sistem oturtmaya çalıştıklarını belirtti.

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Dergiler ve reklamlardan sonra dizi temposu! Neslihan Atagül evindeki yeni düzeni anlattı

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, yoğun iş temposu ile ev yaşantısı arasındaki dengeyi nasıl kuracağına dair yöneltilen soruları tebessümle karşılayan Neslihan Atagül, aile hayatına dair açıklamalarda bulundu. Dizi projesi öncesinde evdeki düzeni planladıklarını söyleyen oyuncu, sürecin detaylarını aktardı.

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile olan aile yaşantısına dair açıklamalarda bulundu.Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile olan aile yaşantısına dair açıklamalarda bulundu.

EVDE YENİ DÜZEN ARAYIŞI

Daha önce yer aldığı kısa süreli projeler ile dizi temposu arasındaki farka değinen Neslihan Atagül, yeni döneme dair hazırlıklarını dile getirdi.

ʺŞimdiden evde bir sistem oturtmaya çalışıyoruzʺ sözleriyle dikkat çekti.ʺŞimdiden evde bir sistem oturtmaya çalışıyoruzʺ sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu açıklamasında, "Daha önce fotoğraf çekimleri, dergiler veya reklamlar olmuştu ama dizi projesi uzun soluklu bir iş olacağı için epey zamanımızı alacak. Şimdiden evde bir sistem oturtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz.Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz.

GELECEĞE DAİR HASSAS ADIMLAR

Eşi Kadir Doğulu ile kurduğu aile hayatında dengeleri korumaya özen gösteren Atagül, çocuğunun geleceği konusunda da oldukça titiz davranıyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Kararlarını alırken her ayrıntıyı değerlendiren oyuncu, yeni projesiyle birlikte hem kariyerini hem de ev yaşantısını planlı bir şekilde yürütmeyi hedefliyor.

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