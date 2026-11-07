TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, yoğun iş temposu ile ev yaşantısı arasındaki dengeyi nasıl kuracağına dair yöneltilen soruları tebessümle karşılayan Neslihan Atagül , aile hayatına dair açıklamalarda bulundu. Dizi projesi öncesinde evdeki düzeni planladıklarını söyleyen oyuncu, sürecin detaylarını aktardı.

Daha önce yer aldığı kısa süreli projeler ile dizi temposu arasındaki farka değinen Neslihan Atagül, yeni döneme dair hazırlıklarını dile getirdi.

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile olan aile yaşantısına dair açıklamalarda bulundu.

ʺŞimdiden evde bir sistem oturtmaya çalışıyoruzʺ sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu açıklamasında, "Daha önce fotoğraf çekimleri, dergiler veya reklamlar olmuştu ama dizi projesi uzun soluklu bir iş olacağı için epey zamanımızı alacak. Şimdiden evde bir sistem oturtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.