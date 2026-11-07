Dergiler ve reklamlardan sonra dizi temposu! Neslihan Atagül evindeki yeni düzeni anlattı
Oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile olan aile yaşantısı ve yaklaşan set temposu hakkında dikkat çeken detaylar paylaştı. Oğlunun geleceği için ince eleyip sık dokuyan ünlü oyuncu, evde yeni bir sistem oturtmaya çalıştıklarını belirtti.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, yoğun iş temposu ile ev yaşantısı arasındaki dengeyi nasıl kuracağına dair yöneltilen soruları tebessümle karşılayan Neslihan Atagül, aile hayatına dair açıklamalarda bulundu. Dizi projesi öncesinde evdeki düzeni planladıklarını söyleyen oyuncu, sürecin detaylarını aktardı.
EVDE YENİ DÜZEN ARAYIŞI
Daha önce yer aldığı kısa süreli projeler ile dizi temposu arasındaki farka değinen Neslihan Atagül, yeni döneme dair hazırlıklarını dile getirdi.
Ünlü oyuncu açıklamasında, "Daha önce fotoğraf çekimleri, dergiler veya reklamlar olmuştu ama dizi projesi uzun soluklu bir iş olacağı için epey zamanımızı alacak. Şimdiden evde bir sistem oturtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
GELECEĞE DAİR HASSAS ADIMLAR
Eşi Kadir Doğulu ile kurduğu aile hayatında dengeleri korumaya özen gösteren Atagül, çocuğunun geleceği konusunda da oldukça titiz davranıyor.
Kararlarını alırken her ayrıntıyı değerlendiren oyuncu, yeni projesiyle birlikte hem kariyerini hem de ev yaşantısını planlı bir şekilde yürütmeyi hedefliyor.