Mauro Icardi'ye 8 milyon liralık şok! Göktürk'teki lüks villadan erken çıktı, ev sahibi icraya verdi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Göktürk'te yıllık 504 bin dolara kiraladığı villayı sözleşmesi bitmeden 4 ay önce boşaltınca ev sahibi şirketle mahkemelik oldu. Kalan 8 milyon liralık kira bedeli için icraya verilen ve itiraz eden ünlü futbolcu hakkında istenen ihtiyati haciz talebi reddedildi.
Ünlü futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiraladı.
Evin yıllık kirası 504 bin dolar yani yaklaşık 23 milyon 330 bin liraydı. Ancak Icardi bir yıllık sözleşmenin bitmesine 4 ay kala evi boşalttı.
8 MİLYON LİRALIK ÖDEME TALEBİ
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre bunun üzerine ev sahibi şirket, kalan dört aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı da ödemesini talep etti.
ŞİRKET İCRAYA BAŞVURDU
Ünlü yıldız olumsuz cevap verince, şirket icraya başvurdu. Arjantinli yıldız ise icraya itiraz etti. Evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak itirazın iptali için dava açtı.
YURT DIŞINA ÇIKMA İHTİMALİ
Taraflar arasındaki dava süreci devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmaması üzerine Icardi'nin yurt dışına çıkma ihtimalinden dolayı ihtiyati haciz talebinde bulunuldu.
VİLLA ICARDİ TARAFINDAN HASARLI BIRAKILDI
Ev sahibi şirketin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede, villanın Icardi tarafından hasarlı bırakıldığı, transfer döneminin bitmesiyle oyuncunun yurt dışına çıkacağı belirtildi.
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ
Haklı alacakları alma durumlarına istinaden oyuncunun mal varlığına ihtiyati haciz talebinde bulunulması talep edildi. Ancak talep mahkeme tarafından reddedildi.