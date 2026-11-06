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Mauro Icardi'ye 8 milyon liralık şok! Göktürk'teki lüks villadan erken çıktı, ev sahibi icraya verdi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Göktürk'te yıllık 504 bin dolara kiraladığı villayı sözleşmesi bitmeden 4 ay önce boşaltınca ev sahibi şirketle mahkemelik oldu. Kalan 8 milyon liralık kira bedeli için icraya verilen ve itiraz eden ünlü futbolcu hakkında istenen ihtiyati haciz talebi reddedildi.

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Mauro Icardi'ye 8 milyon liralık şok! Göktürk'teki lüks villadan erken çıktı, ev sahibi icraya verdi

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiraladı.

Evin yıllık kirası 504 bin dolar yani yaklaşık 23 milyon 330 bin liraydı. Ancak Icardi bir yıllık sözleşmenin bitmesine 4 ay kala evi boşalttı.

Mauro Icardi mahkemelik oldu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Mauro Icardi mahkemelik oldu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

8 MİLYON LİRALIK ÖDEME TALEBİ

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre bunun üzerine ev sahibi şirket, kalan dört aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı da ödemesini talep etti.

Mauro Icardi'ye 8 milyon liralık şok! Göktürk'teki lüks villadan erken çıktı, ev sahibi icraya verdi-3

ŞİRKET İCRAYA BAŞVURDU

Ünlü yıldız olumsuz cevap verince, şirket icraya başvurdu. Arjantinli yıldız ise icraya itiraz etti. Evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak itirazın iptali için dava açtı.

Mauro Icardi'ye 8 milyon liralık şok! Göktürk'teki lüks villadan erken çıktı, ev sahibi icraya verdi-4

YURT DIŞINA ÇIKMA İHTİMALİ

Taraflar arasındaki dava süreci devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmaması üzerine Icardi'nin yurt dışına çıkma ihtimalinden dolayı ihtiyati haciz talebinde bulunuldu.

Mauro Icardi'ye 8 milyon liralık şok! Göktürk'teki lüks villadan erken çıktı, ev sahibi icraya verdi-5

VİLLA ICARDİ TARAFINDAN HASARLI BIRAKILDI

Ev sahibi şirketin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede, villanın Icardi tarafından hasarlı bırakıldığı, transfer döneminin bitmesiyle oyuncunun yurt dışına çıkacağı belirtildi.

Mauro Icardi'ye 8 milyon liralık şok! Göktürk'teki lüks villadan erken çıktı, ev sahibi icraya verdi-6

İHTİYATİ HACİZ TALEBİ

Haklı alacakları alma durumlarına istinaden oyuncunun mal varlığına ihtiyati haciz talebinde bulunulması talep edildi. Ancak talep mahkeme tarafından reddedildi.

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