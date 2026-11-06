Ünlü futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiraladı. Evin yıllık kirası 504 bin dolar yani yaklaşık 23 milyon 330 bin liraydı. Ancak Icardi bir yıllık sözleşmenin bitmesine 4 ay kala evi boşalttı.

Mauro Icardi mahkemelik oldu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) 8 MİLYON LİRALIK ÖDEME TALEBİ Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre bunun üzerine ev sahibi şirket, kalan dört aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı da ödemesini talep etti.