14 yıllık evliliğe nokta koyan Yasemin Ergene'nin son paylaşımı sosyeteyi salladı! Doktor Karaca Başaran sessizliğini bozdu
İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirerek kendi soyadına dönen güzel oyuncu Yasemin Ergene, adı bir süredir birlikte anıldığı ünlü doktor Karaca Başaran ile gündem oldu. Ergene'nin sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflara Karaca Başaran'ın attığı beğeni aşk iddialarını belgeledi.
Magazin dünyasının yakından takip ettiği iki isim, güzel oyuncu Yasemin Ergene ve ünlü doktor Karaca Başaran, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri son etkileşimle adlarından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.
İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl eylül ayında tek celsede sonlandıran ve boşanmanın ardından "Özilhan" soyadına veda ederek kariyerine kendi soyadıyla dönen Yasemin Ergene, uzun süredir aşk iddialarının odağındaydı.
DİJİTAL HAMLE
İkilinin adı bir süredir birlikte anılırken, bu kez doğrudan gelen bir dijital hamle dedikoduları haklı çıkarır nitelikte bir sürece imza attı.
Güzelliği ve tarzıyla her adımı yakından izlenen Yasemin Ergene, kişisel sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.
Ergene'nin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni alırken, asıl dikkat çeken detay Dr. Karaca Başaran'ın hamlesi oldu.
İKİ TARAF DA SUSKUNLUĞUNU KORUYOR
Başaran'ın, Ergene'nin bu son gönderisini beğenmesi, sosyetede kulisleri yeniden hareketlendirdi. Magazin takipçileri, ikilinin iddialara resmi bir yanıt verip vermeyeceğini heyecanla bekliyor.