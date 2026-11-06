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14 yıllık evliliğe nokta koyan Yasemin Ergene'nin son paylaşımı sosyeteyi salladı! Doktor Karaca Başaran sessizliğini bozdu

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirerek kendi soyadına dönen güzel oyuncu Yasemin Ergene, adı bir süredir birlikte anıldığı ünlü doktor Karaca Başaran ile gündem oldu. Ergene'nin sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflara Karaca Başaran'ın attığı beğeni aşk iddialarını belgeledi.

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14 yıllık evliliğe nokta koyan Yasemin Ergene'nin son paylaşımı sosyeteyi salladı! Doktor Karaca Başaran sessizliğini bozdu

Magazin dünyasının yakından takip ettiği iki isim, güzel oyuncu Yasemin Ergene ve ünlü doktor Karaca Başaran, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri son etkileşimle adlarından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

Yasemin Ergene'nin son fotoğrafına dikkat çeken beğeni! (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Yasemin Ergene'nin son fotoğrafına dikkat çeken beğeni! (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl eylül ayında tek celsede sonlandıran ve boşanmanın ardından "Özilhan" soyadına veda ederek kariyerine kendi soyadıyla dönen Yasemin Ergene, uzun süredir aşk iddialarının odağındaydı.

14 yıllık evliliğe nokta koyan Yasemin Ergene'nin son paylaşımı sosyeteyi salladı! Doktor Karaca Başaran sessizliğini bozdu-3

DİJİTAL HAMLE

İkilinin adı bir süredir birlikte anılırken, bu kez doğrudan gelen bir dijital hamle dedikoduları haklı çıkarır nitelikte bir sürece imza attı.

14 yıllık evliliğe nokta koyan Yasemin Ergene'nin son paylaşımı sosyeteyi salladı! Doktor Karaca Başaran sessizliğini bozdu-4

Güzelliği ve tarzıyla her adımı yakından izlenen Yasemin Ergene, kişisel sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

14 yıllık evliliğe nokta koyan Yasemin Ergene'nin son paylaşımı sosyeteyi salladı! Doktor Karaca Başaran sessizliğini bozdu-5

Ergene'nin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni alırken, asıl dikkat çeken detay Dr. Karaca Başaran'ın hamlesi oldu.

14 yıllık evliliğe nokta koyan Yasemin Ergene'nin son paylaşımı sosyeteyi salladı! Doktor Karaca Başaran sessizliğini bozdu-6

İKİ TARAF DA SUSKUNLUĞUNU KORUYOR

Başaran'ın, Ergene'nin bu son gönderisini beğenmesi, sosyetede kulisleri yeniden hareketlendirdi. Magazin takipçileri, ikilinin iddialara resmi bir yanıt verip vermeyeceğini heyecanla bekliyor.

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