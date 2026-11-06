Magazin dünyasının yakından takip ettiği iki isim, güzel oyuncu Yasemin Ergene ve ünlü doktor Karaca Başaran, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri son etkileşimle adlarından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

Yasemin Ergene'nin son fotoğrafına dikkat çeken beğeni! (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl eylül ayında tek celsede sonlandıran ve boşanmanın ardından "Özilhan" soyadına veda ederek kariyerine kendi soyadıyla dönen Yasemin Ergene, uzun süredir aşk iddialarının odağındaydı.