Ekranların sevilen isimlerinden Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güzelliği ve zarif tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez katıldığı bir etkinlik için yaptığı hazırlıkları takipçileriyle paylaştı.