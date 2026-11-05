Sinem Kobal'dan dekolteli siyah-beyaz şov! Katıldığı etkinlik öncesi kamera arkasını paylaştı
Ekranların aranan yüzü Sinem Kobal, katıldığı bir davet öncesinde yaptığı hazırlık sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. Belindeki asimetrik dekolteli siyah-beyaz elbisesiyle göz kamaştıran ünlü oyuncu, hazırlık esnasındaki yüz maskeli doğal hali ve Türk kahvesi keyfiyle takipçilerinden tam not aldı.
Ekranların sevilen isimlerinden Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Güzelliği ve zarif tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez katıldığı bir etkinlik için yaptığı hazırlıkları takipçileriyle paylaştı.
SİYAH-BEYAZ ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI
Etkinlikte asimetrik kesimli siyah-beyaz bir elbise tercih eden Sinem Kobal, şıklığıyla dikkat çekti. Elbisesinin bel kısmındaki dekolte ise oyuncunun kombinine farklı bir hava kattı.
Etkinlikten peş peşe kareler yayınlayan Kobal'ın pozları, takipçilerinden beğeni topladı.
ÖNCE YÜZ MASKESİ SONRA TÜRK KAHVESİ!
Ünlü oyuncu, yalnızca etkinlikteki şık haliyle değil, hazırlık sürecindeki doğal görüntüleriyle de dikkat çekti.
Etkinlik öncesinde cilt bakımına zaman ayıran Kobal, yüzüne uyguladığı maskeyle objektif karşısına geçti. Bu anları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen güzel oyuncu, hazırlık sırasında Türk kahvesi keyif yapmayı da ihmal etmedi.
HAZIRLIK AŞAMASINI DA PAYLAŞTI
Kobal, etkinlikten verdiği pozların yanı sıra kamera arkasındaki hazırlık görüntülerini de sosyal medya hesabından yayınladı.
Yüz maskeli doğal halinden siyah-beyaz elbisesiyle verdiği şık pozlara kadar hazırlık sürecini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, sosyal medyada ilgi odağı oldu.