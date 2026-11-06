"DAYIMIN ÖZEL EŞYALARI NEREDE?"

Ben de Kural'ın avukatının yaptığı bu açıklamaları Levent İnanır'a sordum... "Tedbir koydurmamın amacı dayımın tüm özel eşyalarını korumak içindi" diyen İnanır sözlerine şöyle devam etti:

"Jülide Hanım 'Evde çalışan kadın hırsızlık yaptı' dediği için dayımın eşyalarını korumaya almak istedim. Tedbir koydurmamda başka amaç yoktu. Zaten bir insan yaşarken tedbir koydurabilirsin. Dayımın yaşadığı dönemde hukuken önlem almak istedim. Peki, Jülide Hanım niye benden 2 gün sonra kendisini vasi atamak için mahkemeye başvurdu. Zaten ben tedbir koydurmuşum. Ben evde yaşamıyorum ki, ben o yüzden bir şey alamam ki evden. O neden bunu yaptı? Kamuoyunu yanıltmaya çalışmak ve beni hedef göstermek için avukatı böyle bir açıklama yapıyor. Hakime hanım eve girdiğinde 'Bunu yapan şerefsizi sokağa çıkamaz hale getireceğim' diye bağırıyor. Neden böyle tepki veriyor? Dayımın özel eşyalarını ben kendi üstüme almak için mahkemeye başvurmadım. Dayımın eşyaları kaybolmasın diye tedbir aldırdım. Zaten Hakime hanım eve girdiğinde dayımın maddi ve manevi hiçbir özel eşyası yerinde yoktu. Dayımın kasası boştu. Dayımın özel eşyaları nerede? Avukat, bana laf yetiştireceğine, bunların peşine düşsün."