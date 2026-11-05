İstanbul yolunda korku dolu dakikalar! Sakarya gişelerinde kaza yapan Sinan Özen’in sağlık durumu
Şarkıcı Sinan Özen, Tokat'taki konserinin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı sırada Sakarya gişelerinde kaza geçirdi. Ünlü şarkıcın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama kardeşinden geldi.
Tokat'ta 3 Kasım'da sahne alan Sinan Özen'in içinde yer aldığı otomobil, İstanbul istikametinde ilerlerken Sakarya otoyol gişelerinde kazaya karıştı. Korkutan olayın ardından sanatçının ve kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA KARDEŞİNDEN GELDİ
Yaşanan kaza sonrası araçların durumunu sosyal medya hesabından paylaşan kardeşi Hızır Özen, takipçilerine iyi olduklarının haberini verdi.
Korku dolu anların ardından paylaşım yapan Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz." sözleriyle durumu özetledi.
NADİDE SULTAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Gelişmenin ardından sanat dünyasından ve sevenlerinden Sinan Özen'e destek mesajları geldi. Ünlü şarkıcı Nadide Sultan da meslektaşına ulaşarak geçmiş olsun dileklerini paylaştı.
İKİZ KIZININ SAĞLIK MÜCADELESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Sinan Özen, 2016 senesinde Burcu Kartal ile nikâh masasına oturmuş, çiftin 2020 yılının Şubat ayında Neva ve Sanberk isimlerini verdikleri ikiz çocukları doğmuştu.
Ancak prematüre olarak dünyaya gelen kızları Neva, doğumunun hemen akabinde zorlu bir tedavi sürecine girmişti.
Kızının sağlık durumunu daha önce kamuoyuyla paylaşan Özen, Neva'nın bağırsak rahatsızlığından dolayı henüz 1100 gram ağırlığındayken yedi ayrı ameliyat geçirdiğini ifade etmişti.
Şarkıcı, uzun süren hastane sürecinin sonunda kızına beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi teşhisi konulduğunu duyurmuştu.