Gelişmenin ardından sanat dünyasından ve sevenlerinden Sinan Özen'e destek mesajları geldi. Ünlü şarkıcı Nadide Sultan da meslektaşına ulaşarak geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Sinan Özen, 2016 senesinde Burcu Kartal ile nikâh masasına oturmuş, çiftin 2020 yılının Şubat ayında Neva ve Sanberk isimlerini verdikleri ikiz çocukları doğmuştu.

Ancak prematüre olarak dünyaya gelen kızları Neva, doğumunun hemen akabinde zorlu bir tedavi sürecine girmişti.

Henüz 1100 gramken yedi kez ameliyat geçiren Neva'ya Serebral Palsi tanısı konulduğu açıklanmıştı.

Kızının sağlık durumunu daha önce kamuoyuyla paylaşan Özen, Neva'nın bağırsak rahatsızlığından dolayı henüz 1100 gram ağırlığındayken yedi ayrı ameliyat geçirdiğini ifade etmişti.