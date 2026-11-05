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İstanbul yolunda korku dolu dakikalar! Sakarya gişelerinde kaza yapan Sinan Özen’in sağlık durumu

Şarkıcı Sinan Özen, Tokat'taki konserinin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı sırada Sakarya gişelerinde kaza geçirdi. Ünlü şarkıcın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama kardeşinden geldi.

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İstanbul yolunda korku dolu dakikalar! Sakarya gişelerinde kaza yapan Sinan Özen’in sağlık durumu

Tokat'ta 3 Kasım'da sahne alan Sinan Özen'in içinde yer aldığı otomobil, İstanbul istikametinde ilerlerken Sakarya otoyol gişelerinde kazaya karıştı. Korkutan olayın ardından sanatçının ve kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, Tokat dönüşü Sakarya otoyol gişelerinde trafik kazası geçirdi.Ünlü şarkıcı Sinan Özen, Tokat dönüşü Sakarya otoyol gişelerinde trafik kazası geçirdi.

KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA KARDEŞİNDEN GELDİ

Yaşanan kaza sonrası araçların durumunu sosyal medya hesabından paylaşan kardeşi Hızır Özen, takipçilerine iyi olduklarının haberini verdi.

Araçta bulunan Sinan Özen ile aynı zamanda menajerliğini yapan kardeşi Hızır Özen kazadan yarasız kurtuldu.Araçta bulunan Sinan Özen ile aynı zamanda menajerliğini yapan kardeşi Hızır Özen kazadan yarasız kurtuldu.

Korku dolu anların ardından paylaşım yapan Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz." sözleriyle durumu özetledi.

Şarkıcı Nadide Sultan, kaza haberinin ardından meslektaşı Sinan Özen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.Şarkıcı Nadide Sultan, kaza haberinin ardından meslektaşı Sinan Özen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

NADİDE SULTAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gelişmenin ardından sanat dünyasından ve sevenlerinden Sinan Özen'e destek mesajları geldi. Ünlü şarkıcı Nadide Sultan da meslektaşına ulaşarak geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile hayatını birleştirmişti. Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile hayatını birleştirmişti.

İKİZ KIZININ SAĞLIK MÜCADELESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sinan Özen, 2016 senesinde Burcu Kartal ile nikâh masasına oturmuş, çiftin 2020 yılının Şubat ayında Neva ve Sanberk isimlerini verdikleri ikiz çocukları doğmuştu.

Çiftin 2020 yılında dünyaya gelen ikizlerinden Neva, erken doğum sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamıştı.Çiftin 2020 yılında dünyaya gelen ikizlerinden Neva, erken doğum sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamıştı.

Ancak prematüre olarak dünyaya gelen kızları Neva, doğumunun hemen akabinde zorlu bir tedavi sürecine girmişti.

Henüz 1100 gramken yedi kez ameliyat geçiren Neva'ya Serebral Palsi tanısı konulduğu açıklanmıştı.Henüz 1100 gramken yedi kez ameliyat geçiren Neva'ya Serebral Palsi tanısı konulduğu açıklanmıştı.

Kızının sağlık durumunu daha önce kamuoyuyla paylaşan Özen, Neva'nın bağırsak rahatsızlığından dolayı henüz 1100 gram ağırlığındayken yedi ayrı ameliyat geçirdiğini ifade etmişti.

((Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden, İHA'dan ve sosyal medyadan alınmıştır.) ((Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden, İHA'dan ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Şarkıcı, uzun süren hastane sürecinin sonunda kızına beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

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