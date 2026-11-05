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Yıllardır koruduğu imajı tek dokunuşla sildi! Gülsim Ali İlhan kısacık saçlarıyla artık bambaşka biri

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Harman Yeri dizisiyle ekranlara gelen Gülsim Ali İlhan, radikal bir imaj değişikliğine gitti. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yeni proje hazırlıklarını sürdüren oyuncu, uzun saçlarına veda ederek kısacık kestirdiği yeni tarzını sosyal medyadan paylaştı.

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Yıllardır koruduğu imajı tek dokunuşla sildi! Gülsim Ali İlhan kısacık saçlarıyla artık bambaşka biri

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülsim Ali İlhan, İtalya tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. İtalya'nın başkenti Roma sokaklarında objektif karşısına geçen oyuncunun yenilediği imajı ve neşeli halleri kısa sürede takipçilerinin odağı haline geldi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

UZUN SAÇLARINA VEDA ETTİ

Uzun süredir koyu tonlardaki uzun saç stiliyle bilinen Gülsim Ali İlhan, bu kez radikal bir kararla imaj tazeledi.

Gönül Dağı dizisiyle tanınan oyuncu Gülsim Ali, saçlarında yaptığı radikal değişiklikle dikkat çektiGönül Dağı dizisiyle tanınan oyuncu Gülsim Ali, saçlarında yaptığı radikal değişiklikle dikkat çekti

Saçlarını omuz hizasının da üzerinde kısacık kestiren oyuncu, yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı.

Uzun süredir koyu tonlardaki uzun saçlarıyla bilinen başarılı oyuncu, imaj tazeleyerek kısa saç stilini tercih etti.Uzun süredir koyu tonlardaki uzun saçlarıyla bilinen başarılı oyuncu, imaj tazeleyerek kısa saç stilini tercih etti.

Yeni tarzıyla Roma'nın tarihi atmosferinde pozlar veren Gülsim Ali İlhan'ın stilindeki bu değişim gözlerden kaçmadı.

Yeni proje öncesinde tarzını değiştiren Gülsim Ali, Roma sokaklarında objektif karşısına geçti.Yeni proje öncesinde tarzını değiştiren Gülsim Ali, Roma sokaklarında objektif karşısına geçti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bir süredir yeni senaryoları değerlendiren ve proje hazırlığında olan oyuncunun Roma sokaklarındaki neşeli paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

İtalya tatilinden keyifli kareler paylaşan ünlü oyuncunun yeni saç modeli takipçilerinden tam not aldıİtalya tatilinden keyifli kareler paylaşan ünlü oyuncunun yeni saç modeli takipçilerinden tam not aldı

Gülsim Ali İlhan'ın yeni saç modelini gören takipçileri fotoğrafların altına çok sayıda yorum bıraktı.

Roma'da çekilen neşeli fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuya binlerce olumlu yorum yapıldı.Roma'da çekilen neşeli fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuya binlerce olumlu yorum yapıldı.

Kullanıcılar ünlü oyuncunun yeni imajı için "Her hali güzel", "Saçlar olay", "Yeni saçları çok güzel olmuş" ve "Çok yakışmış" şeklinde ifadeler kullanarak oyuncunun son haline tam not verdi.

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