Bir süredir yeni senaryoları değerlendiren ve proje hazırlığında olan oyuncunun Roma sokaklarındaki neşeli paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

Roma'da çekilen neşeli fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuya binlerce olumlu yorum yapıldı.

Kullanıcılar ünlü oyuncunun yeni imajı için "Her hali güzel", "Saçlar olay", "Yeni saçları çok güzel olmuş" ve "Çok yakışmış" şeklinde ifadeler kullanarak oyuncunun son haline tam not verdi.

Gülsim Ali İlhan