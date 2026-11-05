Yıllardır koruduğu imajı tek dokunuşla sildi! Gülsim Ali İlhan kısacık saçlarıyla artık bambaşka biri
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Harman Yeri dizisiyle ekranlara gelen Gülsim Ali İlhan, radikal bir imaj değişikliğine gitti. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yeni proje hazırlıklarını sürdüren oyuncu, uzun saçlarına veda ederek kısacık kestirdiği yeni tarzını sosyal medyadan paylaştı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülsim Ali İlhan, İtalya tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. İtalya'nın başkenti Roma sokaklarında objektif karşısına geçen oyuncunun yenilediği imajı ve neşeli halleri kısa sürede takipçilerinin odağı haline geldi.
UZUN SAÇLARINA VEDA ETTİ
Uzun süredir koyu tonlardaki uzun saç stiliyle bilinen Gülsim Ali İlhan, bu kez radikal bir kararla imaj tazeledi.
Saçlarını omuz hizasının da üzerinde kısacık kestiren oyuncu, yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı.
Yeni tarzıyla Roma'nın tarihi atmosferinde pozlar veren Gülsim Ali İlhan'ın stilindeki bu değişim gözlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Bir süredir yeni senaryoları değerlendiren ve proje hazırlığında olan oyuncunun Roma sokaklarındaki neşeli paylaşımları kısa sürede gündem oldu.
Gülsim Ali İlhan'ın yeni saç modelini gören takipçileri fotoğrafların altına çok sayıda yorum bıraktı.
Kullanıcılar ünlü oyuncunun yeni imajı için "Her hali güzel", "Saçlar olay", "Yeni saçları çok güzel olmuş" ve "Çok yakışmış" şeklinde ifadeler kullanarak oyuncunun son haline tam not verdi.