UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

"Artık trend değişti" deyip açıkladı! Sıla Saraydemir'den estetik göndermesi

Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyunculuk yapmaya hazırlandığını belirten tescilli güzel, altı aydır yoğun bir eğitim sürecinde olduğunu açıklarken genç oyuncular arasındaki estetik tartışmalarına da değindi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
"Artık trend değişti" deyip açıkladı! Sıla Saraydemir'den estetik göndermesi

Podyumdaki başarısının ardından kariyerine yeni bir yön vermeyi hedefleyen Sıla Saraydemir, magazin muhabirlerinin sorularını içtenlikle yanıtladı. Gelecek planlarından bahseden Saraydemir, hedefini oyunculuk olarak belirlediğini ilan etti.

Miss Turkey 2025 tescilli güzeli Sıla Saraydemir, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.Miss Turkey 2025 tescilli güzeli Sıla Saraydemir, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

"6 AYDIR OYUNCULUK EĞİTİMİ ALIYORUM"

Nişantaşı'nda kameralara yansıyan Türkiye güzeli, setlere adım atmak için ciddi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurguladı.

Kariyerine oyuncu olarak devam etmek isteyen Sıla Saraydemir, 6 aydır eğitim aldığını söyledi.Kariyerine oyuncu olarak devam etmek isteyen Sıla Saraydemir, 6 aydır eğitim aldığını söyledi.

Oyunculuk alanında kendisini geliştirmek istediğini dile getiren Sıla Saraydemir, "6 aydır oyunculuk eğitimi alıyorum. Bunun üzerine ilerlemek istiyorum." diyerek yeni projelere açık olduğunun mesajını verdi.

Genç oyuncuların estetik yaptırmasını değerlendiren tescilli güzel, kendi estetiğinin bulunmadığını vurguladı.Genç oyuncuların estetik yaptırmasını değerlendiren tescilli güzel, kendi estetiğinin bulunmadığını vurguladı.

"BENİM ESTETİĞİM YOK, DOĞALLIK FAVORİ"

Son dönemde genç oyuncular arasında yaygınlaşan estetik müdahalelerle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Saraydemir, bu durumun kişisel bir seçim olduğunu ifade etti.

Son dönemde trendlerin değiştiğini belirten Saraydemir, doğallığın ön plana çıktığını ifade etti.Son dönemde trendlerin değiştiğini belirten Saraydemir, doğallığın ön plana çıktığını ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kendisine de sık sık bu yönde sorular geldiğini aktaran tescilli güzel, "Tercih meselesi. Bana da soruyorlar ama benim estetiğim yok. Artık trend doğallığa kaydı." dedi.

Doğal görünümüyle dikkat çeken Sıla Saraydemir, sektördeki yeni güzellik anlayışına dikkat çekti.Doğal görünümüyle dikkat çeken Sıla Saraydemir, sektördeki yeni güzellik anlayışına dikkat çekti.

Ünlü isim, "Doğallık favori şu an." şeklinde konuşarak kendi görünümünün tamamen doğal olduğunu belirtti.

Cüneyt Arkın'ın mirasçıları düğmeye bastı! "Hak ihlali var" diyerek mahkemeye koştular
SONRAKİ HABER

Mirasçıları harekete geçti!

 Yıllardır koruduğu imajı tek dokunuşla sildi! Gülsim Ali İlhan kısacık saçlarıyla artık bambaşka biri
ÖNCEKİ HABER

Yeni tarzı sosyal medyayı salladı
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler