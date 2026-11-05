Son dönemde trendlerin değiştiğini belirten Saraydemir, doğallığın ön plana çıktığını ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kendisine de sık sık bu yönde sorular geldiğini aktaran tescilli güzel, "Tercih meselesi. Bana da soruyorlar ama benim estetiğim yok. Artık trend doğallığa kaydı." dedi.