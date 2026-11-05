"Artık trend değişti" deyip açıkladı! Sıla Saraydemir'den estetik göndermesi
Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyunculuk yapmaya hazırlandığını belirten tescilli güzel, altı aydır yoğun bir eğitim sürecinde olduğunu açıklarken genç oyuncular arasındaki estetik tartışmalarına da değindi.
Podyumdaki başarısının ardından kariyerine yeni bir yön vermeyi hedefleyen Sıla Saraydemir, magazin muhabirlerinin sorularını içtenlikle yanıtladı. Gelecek planlarından bahseden Saraydemir, hedefini oyunculuk olarak belirlediğini ilan etti.
"6 AYDIR OYUNCULUK EĞİTİMİ ALIYORUM"
Nişantaşı'nda kameralara yansıyan Türkiye güzeli, setlere adım atmak için ciddi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurguladı.
Oyunculuk alanında kendisini geliştirmek istediğini dile getiren Sıla Saraydemir, "6 aydır oyunculuk eğitimi alıyorum. Bunun üzerine ilerlemek istiyorum." diyerek yeni projelere açık olduğunun mesajını verdi.
"BENİM ESTETİĞİM YOK, DOĞALLIK FAVORİ"
Son dönemde genç oyuncular arasında yaygınlaşan estetik müdahalelerle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Saraydemir, bu durumun kişisel bir seçim olduğunu ifade etti.
Hürriyet'te yer alan habere göre, kendisine de sık sık bu yönde sorular geldiğini aktaran tescilli güzel, "Tercih meselesi. Bana da soruyorlar ama benim estetiğim yok. Artık trend doğallığa kaydı." dedi.
Ünlü isim, "Doğallık favori şu an." şeklinde konuşarak kendi görünümünün tamamen doğal olduğunu belirtti.