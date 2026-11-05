Dilekçede, "Cüneyt Arkın ve mirasçıları, televizyonlarda ve dijital platformlarda yayınlanan davaya konu filmlerden en ufak bir gelir elde edememiştir. Mirasçıları da mevcut durumda edememektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca filmlerin çoğaltıldığı, yayıldığı, erişime açıldığı ve üçüncü kişilere kullandırıldığı belirtilerek yapılan tüm işlemlerin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır, babalarının bıraktığı sinema mirasına sahip çıkacaklarını söyledi.

"YEŞİLÇAM EMEKTARLARINA ÖRNEK OLMASINI UMUYORUZ"

Süreçle ilgili açıklama yapan Murat Polat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır şu ifadeleri kullandı:

"Babamızın bir sözü var, 'Türk halkına samimiysen, dürüstsen seni kalbinin en güzel yerine koyar ve yaşatır.' Babam, Türk halkına çok büyük bir kültürel miras bıraktı. Bu mirasa sahip çıkmak, genç nesillere aktarmak başta ailesi olmak üzere hepimizin görevi. Babamızın bize bıraktığı bu sinema mirasının, nesiller boyu hak ettiği saygıyla korunması aynı zamanda sanata ve sanatçıya gösterilen vefanın bir gereği olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte ilgili mecraları telif haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Hak ihlallerine karşı yasal yolları kullanacağımızı belirtiyoruz. Attığımız adımın Yeşilçam'daki emektarların haklarını koruma mücadelesinde örnek oluşturacağını umuyoruz."

Cüneyt Arkın

Yeşilçam