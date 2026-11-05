Cüneyt Arkın'ın mirasçıları düğmeye bastı! "Hak ihlali var" diyerek mahkemeye koştular
Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın ailesi, sanatçının başrolünde yer aldığı filmlerin televizyon kanalları, sosyal medya ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığı iddiasıyla 6 film şirketine ayrı ayrı dava açtı. Aile, filmlerin kullanımının ve üçüncü kişilere devrinin durdurulmasını, maddi ve manevi zararların karşılanmasını talep etti.
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalarda Erman Film, Arzu Film, Burç Film, Uzman Filmcilik, Sistem Filmcilik ve Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri hedef alındı. Arkın'ın mirasçıları, filmlerin izinsiz dağıtımının engellenmesi amacıyla tedbir kararı alınmasını istedi.
HAK DEVRİ SÖZLEŞMESİ YOK İDDİASI
Usta sanatçı Cüneyt Arkın, 2022 yılında 84 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının mirasçıları olarak eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Kaan Cüreklibatır ve Murat Cüreklibatır kaldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, ailenin avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Cüneyt Arkın'ın bu filmlerin yayınlanmasına izin verdiğini gösteren hiçbir hak devri sözleşmesinin bulunmadığı vurgulandı.
Dilekçede, "Cüneyt Arkın ve mirasçıları, televizyonlarda ve dijital platformlarda yayınlanan davaya konu filmlerden en ufak bir gelir elde edememiştir. Mirasçıları da mevcut durumda edememektedir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca filmlerin çoğaltıldığı, yayıldığı, erişime açıldığı ve üçüncü kişilere kullandırıldığı belirtilerek yapılan tüm işlemlerin hukuka aykırı olduğu savunuldu.
"YEŞİLÇAM EMEKTARLARINA ÖRNEK OLMASINI UMUYORUZ"
Süreçle ilgili açıklama yapan Murat Polat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır şu ifadeleri kullandı:
"Babamızın bir sözü var, 'Türk halkına samimiysen, dürüstsen seni kalbinin en güzel yerine koyar ve yaşatır.' Babam, Türk halkına çok büyük bir kültürel miras bıraktı. Bu mirasa sahip çıkmak, genç nesillere aktarmak başta ailesi olmak üzere hepimizin görevi. Babamızın bize bıraktığı bu sinema mirasının, nesiller boyu hak ettiği saygıyla korunması aynı zamanda sanata ve sanatçıya gösterilen vefanın bir gereği olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte ilgili mecraları telif haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Hak ihlallerine karşı yasal yolları kullanacağımızı belirtiyoruz. Attığımız adımın Yeşilçam'daki emektarların haklarını koruma mücadelesinde örnek oluşturacağını umuyoruz."