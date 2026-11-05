Akciğerlerindeki rahatsızlık nefessiz bıraktı! Killa Hakan'ın vücudunda karbondioksit biriktiği ortaya çıktı
Türkçe rap müziğinin tanınan ismi Killa Hakan, akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Vücudunda biriken karbondioksiti dışarı atamadığı belirtilen usta sanatçının sağlık durumu sevenlerini korkuturken, yakın dostları bu zorlu süreçte hastanede yanında yer aldı.
Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ünlü rapçinin yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Akciğerleriyle ilgili ciddi bir rahatsızlık yaşadığı belirtilen sanatçının, vücudunda biriken karbondioksiti yeterince dışarı atamadığı ifade edildi.
Sağlık durumuyla sevenlerini korkutan Killa Hakan'ı yakın dostları hastanede yalnız bırakmazken tedavi sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
AVUKATINDAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırılmasının ardından avukatı Şükrü Sarıdere, kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.
Sanatçının yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğrulayan Sarıdere, özellikle sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Ünlü rapçinin ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini isteyen Sarıdere, sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmelerin doğrulandıktan sonra paylaşılacağını belirtti.
"DUALARIMIZI VE İYİ DİLEKLERİMİZİ EKSİK ETMEYELİM"
Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Arkadaşlar, Killa Hakan'ın sağlık durumunu merak edenler için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Killa Hakan, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bu hassas süreçte kendisinin ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini, doğrulanmamış bilgi ve asılsız haberlerin paylaşılmamasını önemle rica ediyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni ve doğrulanmış bir gelişme olduğu takdirde sizleri bu hesap üzerinden bilgilendireceğiz. Hepinizin merak ve endişesini anlıyoruz. Bu süreçte kendisinden ve ailesinden dualarımızı, iyi dileklerimizi eksik etmeyelim."